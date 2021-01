Muere a los 85 años Albert Roux, chef francés pionero de la cocina británica

FRANCIA.- El chef francés Albert Roux, quién con su hermano llevó la comida de estilo parisino a Londres en 1960, murió a los 85 años.

Aunque aún no se ha revelado la causa del deceso, la familia informó a través de un comunicado que murió el lunes. Señalaron que estuvo enfermo por un tiempo.

Su hijo será el único al mando de Le Gavroche, fundado en 1967 por su padre y su tío, quien falleció en marzo del año pasado.

Albert Roux nació en 1935 en un pueblo de la región central francesa de Borgoña. Después de la Segunda Guerra Mundial, su familia se mudó a París para dirigir una nueva charcutería.

Fue en la capital de Francia donde ambos hermanos forjaron su pasión por la cocina.

Condolences to the family of Albert Roux, the legendary 🇫🇷 chef & founder of Le Gavroche in London, first UK restaurant to win 1, 2, then 3 Michelin stars.

In the 50s, Albert cooked at the 🇫🇷 Residence & went on to train a host of world-renowned chefs. He'll be greatly missed. pic.twitter.com/htfzu6UZhW

— French Embassy UK (@FranceintheUK) January 6, 2021