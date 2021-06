Metallica celebra los 30 años de The Black Album y sorprende la participación de artistas mexicanos

CDMX.- El exitosos disco de Metallica, The Black Album, cumple 30 años este 2021 y para celebrarlo, la banda lanzará una increíble versión remasterizada y el disco de covers The Metallica Blacklist.

Para grabar los covers realizaron una lista con 53 artistas de todo el mundo, quienes tendrán el honor de interpretar alguna de las canciones de la emblemática banda.

Algunos de los artistas internacionales que participarán serán Miley Cyrus, Elton John, Weezer y J Balvin.

Tras el anuncio hubo algunos metaleros que dieron el grito en el cielo, pues la gran banda de culto anunció que también colaborarán varios músicos mexicanos.

¿Cuáles mexicanos participarán y qué canción interpretarán?

Ha*Ash- The Unforgiven.

Pepe Madero- The Unforgiven.

Rodrigo y Gabriela- The Struggle Within.

Instituto Mexicano del Sonido ft La Perla y Gera MX- Sad But True.

En The Metallica Blacklist también contribuirán Juanes, Mon Laferte, Dave Gahan, Ghost, Portugal. The Man, Darius Rucker, Rina Sawayama, Corey Taylor y muchos más.

Lo mejor de todo es que todas las ventas de este álbum se irán directamente a la fundación de Metallica All Within My Hands y caridades elegidas por los 53 artistas.

The Metallica Blacklist estará disponible en streaming a partir del 10 de septiembre y en formato físico (CD y vinilo) el 1 de octubre.

Además, se publicará en todas las versiones posibles, con una “deluxe box” que incluirá el disco original remasterizado en vinilo y CD, un “picture disc” (disco ilustrado) de “Sad But True”, el EP (versión extendida) de “Live at Wembley”, un doble LP del “Live in Moscow”, dos CD de entrevistas, cinco de mezclas, seis CD y DVD de directos y un librero de 120 páginas con imágenes inéditas.

The Black Album fue el quinto disco de estudio de Metallica publicado en 1991 y que ha llegado a convertirse en el trabajo de metal más vendido de la historia con más de 22 millones de copias certificadas en todo el mundo.