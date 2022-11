MasterChef Celebrity México 2022, ¿Quién será el eliminado del capítulo trece?

Los postres en el reto de eliminación. | Foto: Captura de pantalla,

MÉXICO.- Tatiana les da la bienvenida al décimo tercer programa de la segunda edición de MasterChef Celebrity 2022, a los participantes.

En sus estaciones hay una campana, al destaparla tiene una crema, que deberán probar y descubrir los ingredientes del platillo. El que descubra más ingredientes será el ganador del reto rápido.

Primera cocinada

Ricardo ganó el reto rápido, creará parejas para cocinar, pero de una manera especial, tendrá cubiertos sus ojos. Después de formar a las parejas que cocinarán, eligió el orden en que entrarían al mercado, en esta ocasión lo harán esposados y todo estará oscuro.

Cocinarán también esposados y deberán limpiar sus estaciones. Los chefs JoseRa, Pablo y Betty recorren las estaciones para ver lo que prepararán las celebridades, hacen observaciones y recomendaciones para la elaboración de los platillos.

En la revisión de los platillos preparados, los ganadores son Arturo y Karla. Hay un buen plato con un relajo de cocina y un plato regular con una cocina limpia. Ale Tussaint, Nadia, Mauricio y Alejandra Avalos, decidirán quién de los cuatro se va a reto de eliminación. Determinan que Mauricio se va al reto de eliminación.

Reto de salvación

Marcelo llegó después al capítulo de hoy y se va directo al reto de eliminación. Cada uno de los participantes tiene su proteína en la estación. Es un pescado, en la primer etapa harán un ceviche, en la segunda prepararán un pescado rebosado o empanizado; en la tercer etapa harán un caldo. La degustación la harán varios comensales invitados.

Para el pescado capeado deben hacer acompañamiento sencillo o mayonesa. Las elecciones de los platillos se hacen por color, porque los comensales no saben quién los preparó.

Las ganadoras del reto de tres etapas son Lorena y Nadia, suben al balcón. En el reto de eliminación están Mauricio, Marcelo, Ale Tussaint, Alejandra Ávalos y Ricardo.

Reto de eliminación

Prepararán un postre, en la mesa hay ingredientes: chocolate, frutas, harina, huevo, leche, azúcar, etc.; tendrán un minuto para elegirlos. Tienen que utilizar todos los ingredientes en su preparación.

Al realizar la degustación, los chefs prueban los postres. Felicitan a Ricardo por su pastel de chocolate, JoseRa le dice que se llama Genovés el tipo de bizcocho que preparó.

Marcelo cometió algunos errores en sus brownies, quedaron crudos y colocar la crema sobre ellos no fue lo mejor.

Mauricio presenta dos muffins, uno con chocolate encima y otro con azúcar glass; y le piden que elija uno de los dos para calificarlo, escoge el de chocolate, le quedó seco.

El postre que presenta Ale Tussaint no le gusta a los jueces, como no tuvo harina para prepararlo, se sintió derrotada, no logró hacer su merengue italiano, pero tiene buen sabor. Se excedió con el chocolate. La chef Betty le dice que tiene talento pero que no se ha dado cuenta de ello.

Alejandra Ávalos llevó muchos pasteles, los jueces prueban todo, pero le piden que elija cuál calificarán, el pan le quedó seco y no suave. El eliminado del capítulo trece es Ale Tussaint.