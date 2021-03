“Marvel Studio Legends” y “The one” en Viernes de Streaming

Marvel Studio Legends

Directores: Disney Plus

Estreno: 12 de marzo

Marvel Studios: Legends es una producción que pretende revivir los mejores momentos de sus personajes en el Universo Cinematográfico de Marvel. El plan, según mencionan, es explorar escenas de diversos superhéroes, siendo Wanda y Vision los protagonistas de la primera etapa.

Uno de los motivos por los que Disney habría decidido crear Marvel Studios: Legends es por la complejidad actual de su universo. Es evidente que algunas personas comenzarán a ver las series sin haber disfrutado de las películas. Sin embargo, el hecho de que todas las producciones se encuentren conectadas entre sí podría generar confusión en estos espectadores. Legends podría resolverlo al ofrecer un resumen sobre las vivencias de cada personaje.

Por consiguiente, no debería sorprendernos si los siguientes personajes son Falcon y Winter Soldier. No debemos olvidar que The Falcon and the Winter Soldier se estrenará el 19 de marzo en Disney Plus, por lo que sería adecuado tener un contexto previo de sus aventuras. Y más allá de Marvel Studios: Legends y las otras dos series mencionadas, en camino vienen Loki, Hawkeye, Moon Knight, Ms. Marvel, She-Hulk, Secret Invasion, Ironheart, Armor Wars y I Am Groot.

The one

Directores: Jeremy Lovering, Catherine Morshead, Brady Hood

Estreno: 12 de marzo

Un simple hisopo bucal es todo lo que se necesita.

Una prueba de ADN rápida para encontrar tu pareja perfecta, para la que estás creado genéticamente. Una década después de que los científicos descubrieran que todos tienen un gen que comparten con una sola persona, millones se han sometido a la prueba, desesperados por encontrar el amor verdadero en la empresa The One, fundada por la ambiciosa Rebecca (Hannah Ware).

Ahora, cinco personas más conocen su Match. Pero incluso las almas gemelas tienen secretos. Y algunos son más impactantes y mortíferos que otros.

Own the room

Directores: Cristina Constantini y Darren Foster

Estreno: 12 de marzo

Own the Room trata sobre cinco estudiantes de diferentes países que compiten en los Global Student Entrepreneur Awards, uno de los eventos empresariales más prestigiosos del mundo.

Los cinco empresarios y estudiantes proceden de Nepal, Puerto Rico, Nairobi, Grecia y Venezuela, respectivamente. El gran premio por el que todos competirán es de 25 mil dólares y también tendrán acceso a numerosos empresarios y mentores exitosos que los ayudarán a convertirse en dueños de negocios exitosos.

Cada uno de los participantes superó obstáculos en pos de sus sueños, desde huracanes hasta pobreza y disturbios civiles.

Akelarre

Directores: Pablo Agüero

Estreno: 11 de marzo

País Vasco, 1609. Los hombres de la región se han ido lejos por el mar.

Amaia, de 20 años, participa por primera vez a una fiesta en el bosque, por la noche, con otras chicas de la aldea.

Al amanecer son arrestadas. El juez de Lancre, encomendado por el Rey para purificar la región, las acusa de brujería. Convencido de haber encontrado en éste su mejor caso, decide hacer lo necesario para que confiesen lo que saben sobre el akelarre, esa ceremonia mágica durante la cual supuestamente el Diablo inicia a sus servidoras y se aparea con ellas.

Amaia empieza ofreciendo resistencia al juez antes de entrar poco a poco en su juego.

Indómita y astuta, toma progresivamente las riendas de un duelo cada vez más íntimo al término del cual, el mismo de Lancre, víctima de sus propios fantasmas, verá zozobrar su razón.