Mario Bautista regala una casa a sus padres; ahora son vecinos

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Mario Bautista le regaló una casa a sus papás, ubicada en la Ciudad de México.

En declaraciones para el programa Ventaneando, Mario Bautista se dijo contento por haber cumplido su promesa, gracias a años de trabajo.

Recordó la sonrisa de su abuela cuando abrió la puerta de su recámara y estaba tal y como lucía su antiguo departamento.

También sonrió cuando su padre le dijo que siempre supo que sus hijos serían chingones.

“Mi filosofía es, más que ser un buen hijo, aportarle a ellos. Gracias a ellos estoy parado de pie, me cuidaron. Yo les agradezco, para mí no es un regreso si no un placer el poder darles”, citó.