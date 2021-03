Luisito Comunica visita centro nocturno; indigna a sus seguidores

CIUDAD DE MÉXICO.- Últimamente, Luisito Comunica ha sido blanco de críticas por diversas acciones y actitudes que ha mostrado en sus videos; esta vez, ha indignado a una gran parte de su audiencia por visitar el Lips Club Bar en El Salvador.

Dicho establecimiento no se trata de un bar común y corriente, pues es un centro nocturno que cosifica a mujeres, y no solo eso, pues ha habido casos en que también son explotadas y víctimas de trata.

Esta situación enardeció a las redes sociales, en donde solo se leían críticas para el youtuber.

Pero bueno, amigos, para bajarme el susto , me trajeron a relajarme un rato al Lips . Claro que sí, me lo recomendaron mucho . Los memes eran verdaderos, vamo’ a darle ”, explica Luisito Comunica en una historia que compartió dentro del lugar.

Minutos más tarde, el influencer aclaró que había sido una “broma”, pues muchos de sus seguidores salvadoreños habían estado comentando la posibilidad de que Luisito acudiera al famoso centro nocturno.

No obstante, esta “aclaración”, no lo salvó de recibir bastantes comentarios negativos.

Luego de que el influencer viera el revuelo que había provocado su historia, hizo el siguiente comunicado:

“Quiero hacer una aclaración importante porque siento que lo que acabo de subir podría tener repercusiones, alguna polémica por ahí. No entré al lugar, no me parecen graciosos esos lugares en lo absoluto. Lo que me pareció gracioso fue recrear un meme que se compartió mucho en El Salvador”.