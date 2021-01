Lucha J Balvin contra la depresión y la ansiedad

J Balvin dio a conocer que desde hace algunos meses está luchando contra la depresión y la ansiedad.

En un extenso video, dio todos los detalles sobre los padecimientos que presenta y lo afectan; por medio de sus redes sociales compartió esta grabación.

El cantante colombiano señaló que tiene más de cinco meses con esta enfermedad, misma que hace que su estado de ánimo no sea el mejor.

Sin embargo, aseguró que poco a poco se ha recuperado; pese a esta declaración, destacó que aún sabe que el proceso es lento y continúa por buen camino para pronto regresar.

Según J Balvin, habló acerca de sus salud mental para ayudar a las demás persoas.

Aquí un poco de lo que dijo: