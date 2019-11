Lucerito habla sobre el catálogo de actrices de Televisa

MÉXICO.- La cantante y actriz Lucero, habló sobre el catálogo de actrices de Televisa, donde supuestamente vendían su virginidad.

Lucero se refirió al tema ante la insistencia de la prensa, semanas después de que se hiciera viral una imagen de 1993, cuando tenía 24 y ofrecían su virginidad por casi 2 millones de dólares.

“Son chismes, leyendas urbanas y en eso se quedará. Creo que está muy fuera de lugar. Nada va a empeñar ni mi paz ni mi armonía ni mi equilibrio y menos un chisme de esa calañana. Se me hace una difamación, una calumnia. Ese catálogo nunca ha existido y nunca existirá”, añadió.

El escándalo se desató hace algunos años, tras las declaraciones de Kate del Castillo en su documental Cando conocí al Chapo.

Kate habló de cuando trabajaba en Televisa y que solo le ofrecían los mismos personajes y que decidió dejar de trabajar para la empresa cuando le pidieron que acudiera a una reunión con publicistas.

“Les dije, ¿sabes qué?, no, no se me antoja ir, muchas gracias. Y cuando colgué me hablaron y me dijeron: ‘¿Cómo que no vas? Casi casi me dijeron ‘no te estamos preguntando’, cuando a mí lo que me ofrecieron fue ir a entretener a unos señores que yo no conocía y me pareció de lo más bajo y nunca lo acepté”, dijo Kate del Castillo.