Los memes de Lolita Cortés con Paco de Miguel en La Academia

MÉXICO.- Lolita Cortés se posicionó nuevamente entre las principales tendencias de redes sociales por sus reacciones durante la entrega de los Premios OMG de TikTok en La Academia.

Los chistes y comentarios sarcásticos que lanzó Paco de Miguel como Miss Lety en contra ella y otras figuras del programa; aunque la juez no dijo nada, sus gesticulaciones no pasaron desapercibidas, convirtiéndose en memes.

El sábado 13 de agosto, durante la primera entrega de la gran final del reality, después de los números musicales de Mar, Andrés, Cesia, Nelson y Rubí; subieron al escenario Paco de Miguel y William Valdés para entregar los reconocimientos especiales que la famosa plataforma de videos creó para aplaudir la personalidad de los alumnos con base en su convivencia dentro de la casa.

Nelson ganó en las categorías “¡OMG Vales 1000!″ y “¡OMG Andas en Todo!”. Después siguió “¡OMG conqueteo!”; Miss Lety recordó el controversial beso que se dieron Arturo López Gavito y Ana Bárbara durante un concierto.

“(Ese) conqueteo no se toma en cuenta, si hubo mucho jijiji jajaja pero no, ellos no son académicos. De hecho los voy a ver al rato allá por lo que andaban haciendo”, dijo desatando las risas de la reina grupera, mientras que Lolita se mantenía con una mirada fría.

Andrés ganó el premio “¡OMG Coqueteo!”, por sus polémicos acercamientos con Cesia y Mar. Siguió “¡OMG Drama Total!”.

En esta categoría en específico Paco de Miguel aparentemente terminó por molestar a Lolita Cortés; al mencionar que si los críticos también estuvieran participando ella sin lugar a dudas se llevaría el galardón por sus polémicas opiniones sobre las presentaciones, la producción y el trabajo de Alexander Acha como director.

La Juez de Hierro comentó en voz baja que no estaba viendo la premiación, mientras que William Valdés trató de nos prestar mayor atención y continuó dándole el reconocimiento a Santiago.

Cuando todos pensaron que el incómodo momento ya había terminado, Miss Lety pidió una cámara para solicitar que no votaran por Vanessa Claudio, conductora del programa, en la categoría “¡OMG Qué Flow!”.

“Yo creo que la gente hubiera querido votar por Vanessa Claudio porque ella tiene el mayor flow de aquí, pero no se puede porque ella no es académica. Por eso… ¿puedo pedir una cámara? quiero pedirle a todos nuestros televidentes que ya no voten por ella, lo pido, yo creo que México… bueno, por ella no pueden votar”.