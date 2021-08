Leonardo DiCaprio critica al gobierno mexicano por no proteger a la vaquita marina

ESTADOS UNIDOS.- El actor y activista Leonardo DiCaprio destacó la falta de acciones del Gobierno de México y pidió protección efectiva de la vaquita marina, un cetáceo nativo del Golfo de California.

Mencionó que, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, actualmente se estima que existen solamente 10 ejemplares.

A la vaquita marina la descubrieron en 1958 y actualmente peligra por las redes de pesca ilegal.

Pese a que diversas zonas del Golfo de California están protegidas, continúa la caza.

DiCaprio ha sido un activista que ha luchado por la conservación de la vaquita marina.

Incluso acudió a una reunión con el entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto, quien firmó un acuerdo para salvar a los entonces 30 ejemplares de este cetáceo.

Sin embargo, ante la reducción del número de vaquitas marinas en México, el histrión señaló las acciones del actual gobierno, ya que se ha retirado la prohibición de la pesca en la zona donde vive este animal marino.

“La vaquita marina es el mamífero marino más amenazado del mundo. Sin embargo, el gobierno mexicano ha levantado la prohibición de pescar en su hábitat, asegurando efectivamente que las 10 vaquitas restantes morirán en las redes de pesca”, señaló el artista en su cuenta de Twitter.

Y es que a mediados de julio de este año, el gobierno federal terminó con la política de prohibición de pesca en la zona donde habita la vaquita marina, y la cambia con una serie de sanciones en caso de que sean captados más de 60 barcos pesqueros en dicha región.

The Vaquita porpoise is the most endangered marine mammal in the world. Yet, the Mexican government has lifted the ban on fishing in its habitat, effectively ensuring that the remaining 10 or so porpoises will die in gillnets: https://t.co/YIuN4Qay0l

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) August 5, 2021