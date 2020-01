La Parka el consentido de la lucha libre mexicana

Jesús Alberto Huerta, quien decidió enfundarse en el traje de calavera y salir al ring como La Parka, estremeció los recuerdos de los mexicanos al fallecer el pasado sábado a los 54 años a causa de una falla renal.

La Parka apuntaba a ser un gran villano, sin embargo Huerta prefirió darle un giro y personificar la alegría de la lucha libre en México.

Él fue el único luchador en la década de los 90 que se dedicaba a bailar la coreografía de Thriller de Michael Jackson, en vez de exponer el músculo. La gente se enganchó de manera inmediata y lamentablemente el regocijo de su lucha se apagó.

Pese a que los pasos de baile de La Parka no eran los mejores sobre el cuadrilátero, su efectividad para desesperar a los rivales hacía a la gente disfrutar del espectáculo que se volvió crucial en la lucha libre mexicana.

Ese humor involuntario provocó que se convirtiera en uno de los grandes ídolos de la industria, pues en las arenas y eventos de lucha de todo México hay máscaras de íconos como El Santo, Blue Demon y por supuesto La Parka.

Su andar estuvo lleno de obstáculos, aunque siempre encontró la forma de superarlos.

Huerta fue deportista y practicó disciplinas como el futbol americano y el atletismo hasta que un día, se cruzó con una función de lucha libre que le cambió la vida.

En una entrevista de hace casi cuatro años, describió que gracias a que un amigo le prestó dinero pudo observar a los luchadores enfrentarse dentro del ring y a partir de entonces se enamoró de dicha actividad.

Su aventura fue complicada y lo llevó a la Ciudad de México, donde, según comentó, debió de dormir en las calles ante la falta de solvencia económica.

“Dormí varias veces en el metro Insurgentes, a veces tenía para comer y en otras no, pero no quité el dedo del renglón. Empecé a hacerla de maletero, de portero, armando rings, haciendo mandados a los luchadores y me compré una máquina de coser con la que vendía bikinis para los compañeros”, dijo en la entrevista.