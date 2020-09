La novia de Vicente Fernández Jr. se sinceró sobre sus cirugías plásticas

Mariana González Padilla, la novia de Vicente Fernández Jr., se sinceró sobre las cirugías plásticas que se ha hecho.

La mujer comentó a sus seguidores que “todo lo que ven está operado” y aseguró que su doctor es muy bueno en lo que hace.

Además, Mariana pidió a las interesadas que le envíen mensajes directos para que ella las pueda asesorar si es que quieren realizarse un cambio en su cuerpo.

En una entrevista con Ventaneando, Mariana González ya había hablado de algunos arreglos en su físico.

“Me redujeron un poquito más la cintura, me hice la lipomarcación. Y me arreglaron una cirugía en el pecho que no me encantaba”, confesó.