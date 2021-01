La actriz Eréndira Ibarra revela que un actor reconocido abuso sexualmente de ella

CIUDAD DE MÉXICO.- Eréndira Ibarra y celebridades han denunciado las agresiones y el acoso sexual que han sufrido, luego de que Nath Campos contara el abuso que sufrió por parte del youtuber Rix.

La actriz Eréndira Ibarra compartió en sus redes sociales que un reconocido actor la agredió sexualmente.

View this post on Instagram

Sin embargo, no reveló su nombre, pero comentó que había tenido que trabajar a su lado en una serie.

La actriz señaló que pidió a la producción no trabajar con él, por lo que también les contó lo sucedido, pero ellos solo le pidieron que guardara silencio.

“Hace no mucho participé en una serie donde me vi obligada a trabajar con un abusador que me hizo mucho daño .”

Después de esto, tuvo que trabajar con su abusador del pasado, lo que le provocaba constantes ataques de ansiedad.

“Las mujeres de la producción me salvaron, me cuidaron durante los ataques de ansiedad en los campers, me abrazaron ante la indiferencia de la producción y todas las personas que lo rodeaban, sabiendo que me había hecho (y seguramente a muchas otras). “