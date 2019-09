Kylie Jenner demuestra que tiene un gran corazón

ESTADOS UNIDOS.- Kylie Jenner demostró que además de tener mucho dinero, también tiene muy buen corazón.

En días pasados estuvo en el programa The Ellen DeGeneres Show, donde donó más de un millón de dólares a diferentes personas, entre ellas está Ashley Almonte y su madre, a quienes dio 100 mil dólares a cada una, para ayudar en sus presiones financieras.

“Esto es increíble”, dijo Ashley, de 22 años, una aspirante a estudiante de negocios que recientemente abandonó la universidad para ayudar a mantener a su madre.

Además, Kylie Jenner sorprendió a las integrantes de la asociación Nest of Love, con una donación de 750 mil dólares.

For my very first show of the season I wanted to do something incredible, and @KylieJenner and @KrisJenner did not disappoint. #ellenpremiere pic.twitter.com/n4JI0aBKjW

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) September 9, 2019