¿Kim Kardashian tiene Lupus y artritis reumatoide?

ESTADOS UNIDOS.- La socialité Kim Kardashian no pudo evitar desmoronarse al escuchar lo que a nadie le gustaría escuchar después de estar esperando resultados de exámenes médicos por posible enfermedad: dio positivo.

La empresaria de 38 años presentó síntomas preocupantes. Se sentía extremadamente cansada, con náuseas, dolores en articulaciones y se le estaban hinchando las manos, ella creía que se trataba de artritis reumatoide.

Luego de una visita al médico,se reveló que tiene anticuerpos asociados con Lupus y artritis reumatoide. Aunque no se ha confirmado el diagnóstico, el médico advirtió que se dan los casos de “falsos positivos” en los exámenes.

Las Kardashian unidas

Pese a que sus hermanas y madre trataron de tranquilizarla diciéndole que aún no le confirmaban si padecía la enfermedad, Kim no pudo contenerse.

Kris Jenner, la madre, pidió a sus hijas permanecer unidas para apoyar a Kim.

La incertidumbre en estos casos juega un papel atemorizante, lo que hace entendible que Kim Kardashian no pudiese evitar imaginar desenlaces catastróficos.

“Realmente esto se te mete en la cabeza y empiezas a pensar en todas las cosas malas que pueden pasar. Durante los próximos días esto va a ser un infierno… vivir preguntándome qué tengo, qué está pasando y cómo solucionarlo”.

¿Qué es el Lupus?

El lupus es una enfermedad autoinmune crónica y compleja, que ataca sus tejidos y órganos; hasta el momento no existe una cura.

La enfermedad puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos de manera que provoca inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados.

Cualquiera puede enfermarse de Lupus, pero es más común en las mujeres. Nueve de cada diez adultos con Lupus, son mujeres.

Además de ser común en mujeres, afecta mayormente a las etnias afroamericanas, hispanas, asiáticas y nativas americanas que en las mujeres caucásicas.

Se desconoce aún las causas del Lupus aunque existe evidencia concreta de la influencia genética, los factores ambientales, los virus y las infecciones.

El episodio puede verse en la nueva temporada de su reality show “Keeping up with The Kardashians”.

