Kirk Douglas y las películas que lo hicieron legendario

ESTADOS UNIDOS.- El legendario actor de Hollywood, Kirk Douglas, falleció el miércoles a los 103 años; durante su vida fue un actor reconocido por participar en varios filmes famosos y trabajó con los mejores directores.

Su verdadero Nombre era Issur Danielovitch Demsky, nació el 9 de diciembre de 1916, en Amsterdam, Nueva York.

Participó en películas como “El ídolo de barro” (1949), “El loco del pelo rojo” (1956), en la que hizo del pintor Vincent Van Gogh; “Paths of Glory” (1957) y “Spartacus” (1960), de Stanley Kubrick y “The Vikings”.

En 1988 participó en “The Ragman’s Son”, donde hizo un homenaje a su padre, quien trabajó como trapero.

También fue productor y fundó la compañía The Bryna Company, con la que realizó “Paths of glory”, dirigida por Stanley Kubrick y donde él interpretó al Coronel Dax, en un drama de la Primera Guerra Mundial.

Durante su infancia, Kirk vendió refrescos en la calle, fue repartidor de periódicos, y destacó en la escuela por su oratoria y recitales de poesía; lo que lo impulsó a volverse actor profesional.

Entró a Academia de Arte Dramático de Nueva York a los 20 años gracias a una beca, donde conoció a la actriz Lauren Bacall, quien lo recomendó en Hollywood.

En 1942, se enlistó en el Ejército de Estados Unidos como oficial de telecomunicaciones durante la Segunda Guerra Mundial y cambió s nombre a Kirk Douglas.

Saltó a la fama interpretando a un boxeador en “Ídolo de barro” y después brilló con su actuación en “Espartaco”.

Destacó por su actuación en “20,000 Leagues Under the Sea” y “Tiroteo en el O.K. Corral”

Lo nominaron tres veces a los premios Oscar, pero nunca lo ganó y en 1996, le entregaron un Oscar honorífico por 50 años de trayectoria artística.

En 1981, el presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad, por “trabajar como emperador de buena voluntad y compartir con otros pueblos su amor por el cine y por su patria”.