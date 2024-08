Karely Ruiz anuncia que está embarazada

MÉXICO.- Karely Ruiz, es una de las modelos de OnlyFans mejor pagadas en la industria, anunció que está embarazada a sus 23 años.

Esta noticia sorprendió a sus miles de seguidores, ya que convertirse en mamá no era un plan del que estuvieran enterados.

Karely disfruta del éxito, puede comprarse lo que desea, desde lujosos autos hasta viajes a Europa.

Este sábado, Karely Ruiz anunció que se convertirá en mamá con una foto en la que aparece luciendo un largo vestido color dorado completamente ajustado, el cual revela su barriguita de tres meses o más.

Con la mano en la cintura, Karely se muestra orgullosa de estar embarazada, pero sin perder la sensualidad que la caracteriza, además, dedicó unas tiernas palabras en esta nueva etapa de su vida:

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a dios me lo cumplió, no tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí te cuidaré y te amaré por siempre”