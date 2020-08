J Balvin revela que tiene Covid; se encuentra recuperándose

COLOMBIA.- El famoso cantante de reggaeton, J Balvin, dio a conocer que es positivo a Covid-19 y actualmente se encuentra recuperándose.

El colombiano informó esto a través de un video al recibir el premio al “Video con el mensaje más poderoso (mensaje social)” por su canción Rojo,

En el video J Balvin confesó que tiene Covid-19 y aunque se encuentra recuperándose, afirma que han sido días muy difíciles.

“Me siento muy agradecido. En éste momento a duras penas estoy saliendo del COVID-19. Han sido días muy difíciles y complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, pero a mí me tocó. Y me tocó bien duro” comentó.