Horóscopos del 2 de noviembre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

No te vendrá mal escuchar unas palabras que te traerán cierta perspectiva distinta sobre un asunto en el que tienes cierta cerrazón u obstinación. Deja que las ideas fluyan nuevas a tu alrededor. No te niegues a escuchar otras voces.

Determinadas creencias negativas te están coartando hacer algo que puede ser positivo pero que te niegas poder realizar. Eso no es cierto y lo que tienes que hacer es desconectar de esas creencias limitantes. Date permiso para emprender una nueva aventura.

Debes templar los nervios y no dejarte llevar por la presión ambiental ni por lo que suceda que no puedas controlar. Esa inquietud no te favorece, así que déjate llevar sin oponer tantas resistencias. Respira profundamente y vuelve a empezar.

Hay pérdidas de varias clases a tu alrededor, eso es algo cierto, pero no todo es negativo ya que de alguna manera te llega una ganancia inesperada. La suerte estará de tu lado mucho más de lo que crees. Lo verás con sorpresa muy pronto.

Ese pequeño paso que vas a dar hoy significa mucho, ya que no te has atrevido a darlo antes y por eso es crucial que seas consciente de su importancia. Salir de tu zona de confort es algo muy valioso y muy pronto vas a comprobar lo bien que te sienta.

Si tienes hoy un pensamiento negativo, algo que te preocupa, lo mejor es que lo aparques y no le des demasiadas vueltas. Más tarde, por la noche o incluso mañana, las circunstancias cambian y te favorecen. Ten paciencia y tesón, eso sabes hacerlo.

Hay una persona hoy cerca que puede que muestre cierta prepotencia o imposición. Si puedes, aléjate de ella todo lo posible, no es alguien que te de buenas vibraciones y eso es lo que necesitas ahora más que nunca. Visualiza algo agradable.

Pasarás demasiado tiempo con un asunto profesional que te dejará cansancio mental y eso no te conviene para empezar la semana, así que haz algo de ejercicio o relajación para equilibrarte. El yoga puede ser un buen aliado en este momento.

Si no quieres ponerte de mal humor, hoy es conveniente que lo hagas todo con tiempo de sobra para no ir corriendo y estresarte innecesariamente. Debes programar mejor tus actividades para no tener la sensación de estar continuamente llegando tarde.

Puede que hoy descubras algo muy importante para tu futuro y que tiene que ver con tu capacidad de regeneración en muchos sentidos, te sentirás muy bien, con mucho entusiasmo, feliz de poder hacer algo que te gusta. Disfrútalo.

Si adelantas un trabajo que no te gusta mucho hacer, vas a salir ganando en todos los sentidos y podrás aceptar, incluso, una llamada que se alargará de alguien porque tiene muchas ganas de charlar contigo. Y será muy entretenida y afectuosa.

Sabes regenerarte y aunque a veces te cuesta trabajo salir de algo negativo, hoy vas a notar cómo poco a poco se reponen tus fuerzas y tus emociones están más calmadas. Recuperas tus ganas de luchar y de mirar con optimismo. Todo te favorece.