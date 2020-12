Horóscopos 31 de diciembre de 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Haces balance del año y lo mejor es que saques lo positivo que ha tenido, porque a pesar de las circunstancias, has sabido aprovechar muchas enseñanzas y eso te hará sentir bien y darle sentido a todo. Cada movimiento del universo tiene su razón de ser, aunque no lo veas.

Das la bienvenida a un año que comienza y del que esperas una renovación en muchos sentidos. Piensa que lo que puedas hacer, que es mucho, está en ti si sabes salir de tu zona de confort y conectar con el mundo. Solo es cuestión de proponérselo.

Quizá tengas tentaciones para dejarte llevar por cierta algarabía hoy, pero procura que eso no suponga un exceso en la comida o en la bebida que no te va a sentar demasiado bien. Modera todo lo que hagas y mañana no te arrepentirás de lo hecho.

Tendrás una jornada divertida, con charlas y wasap que te conectarán con amigos o con gente a la que quieres mucho y eso te hará estar sonriente y con el ánimo elevado. Los afectos te compensan cualquier cosa que ahora mismo eches en falta.

Si te ofrecen algo especial hoy, sea en el sentido que sea, no lo rechaces porque puede que te convenga y te haga ganar en algún sentido. En cualquier caso, será una jornada bastante agradable y animada. Alguien no te olvida y te lo demuestra.

Pasa página y no le des ninguna vuelta más a lo que ha sucedido en estos últimos doce meses. Estás en el camino de la superación de muchos temas y en eso en lo que debes de centrarte ahora. Busca una cierta espiritualidad y aléjate de lo material.

Sabrás hacer de este día un momento muy agradable e incluso apasionado a tu pareja o a una persona que te atrae mucho. Aprovecharás para borrar algunos malentendidos con ella y eso te despeja el horizonte para sentir más tranquilidad.

Todo va a transcurrir con bastante calma, a pesar de que te gustaría que fuera más intenso y que las sensaciones fueran mucho más aventureras y sorprendentes. Pero de todos modos lo vas a pasar bien. No dejes que nadie te estropee el día.

Tendrás una buena excusa para intentar arreglar un enfado o una situación de mucha tensión con una persona que aprecias, quizá en el trabajo. Alguien te ayuda a tender esos puentes de reconciliación y debes agradecer ese gesto tan importante.

Tu círculo más cercano estará hoy en disposición de apoyarte o ayudarte después de un esfuerzo que has hecho bastante importante y que te puede afectar emocionalmente. Déjate llevar y mimar un poco, eso no es debilidad.

Hoy no te apetecerá mucho hacer cosas complicadas o largas y harás bien porque cuanto más frívolo y divertido sea lo que te rodea, mucho mejor será para ti y para tus emociones más auténticas. Necesitas evadirte de algunas realidades ahora.

Vas a dedicar parte del día a ayudar a alguien o estar a su lado en una gestión que puede ser poco divertida, pero eso no significa que después no te tomes tu tiempo para relajarte un poco y disfrutar de cierta paz. Un wasap te hará sonreír, será de alguien que te quiere.