Horóscopos 30 de noviembre del 2020

Quizá asumas más problemas de los que deberías y no dejas que los demás se den cuenta de que también tienen responsabilidades familiares y que tienen que hacer cargo de ellas. Da un paso atrás y observa, deja que otro resuelva algunos asuntos comunes.

Sucederá algo que te va a poner de alguna manera de bastante buen humor y eso te vendrá muy bien para empezar la semana, que quizá se pueda complicar más adelante bastante, así que encárala con optimismo. De momento, hoy sonreirás.

Entra en ti una racha de optimismo porque ves que hay un nubarrón que se aleja y que se abre una pequeña ventana en un tema laboral. Probablemente no es lo tuyo, sin embargo es una buena oportunidad que debes aprovechar. Hay buena armonía.

No quieras ir más allá hoy de lo que te dejen en un asunto profesional. Puedes pisar alguna “mina” que te estallaría en la cara. Evita cualquier clase de comentario negativo o desagradable y deja que todo vaya fluyendo sin intervenir mucho.

No es cierto que puedas mirar para otro lado hoy con temas económicos que afectan a otras personas cercanas. No te quedará más remedio que buscar soluciones aunque eso te parezca una pesadez y signifique que vas a invertir mucho tiempo en ello.

Si pides un favor a un amigo, no te llevarás un disgusto ni te sentirás defraudado o defraudada, porque va a responder a esa petición y no le importará estar pendiente de tus asuntos. Además de solucionar el tema pasarás un buen rato.

Hay muchos campos por investigar, por aprender, por indagar, delante de ti y eso es lo que debes hacer ahora, no pararte ni anclarte en lo que conoces y buscar más opciones de cara al futuro, él sigue en marcha y tu debes ir hacia delante con él.

Conocerás de una manera especial o virtual a alguien que puede ser muy influyente en tu vida ya que te atraerá poderosamente su manera de ver la vida o su sentido del humor.

No corras hoy a todas partes o estés sin parar de hacer cosas, aunque sea en casa, sin poner freno a esa vorágine que no te interesa ni te sentará bien para nada. Empieza a plantearte cambiar ciertos hábitos porque los de ahora te pasarán factura.

Es conveniente que hoy soluciones un tema un poco espinoso o no muy alegre que tiene que ver con herencias o con asuntos familiares que revuelven cierto sentimientos o emociones. Cuanto antes lo hagas y pongas fin a la gestión, mejor.

Aclara ese pequeño malentendido que has tenido con una persona cercana o un vecino, ya que al final no te va a ser agradable volver a ver a esa persona y no lo podrás evitar. Pide disculpas cuanto antes si crees que eres quien ha causado el incidente.

Estás meditando una decisión que implica un cambio emocional y personal y dejar atrás a gente que aprecias y un lugar donde has estado mucho tiempo. Decídelo con el corazón en la medida que sea posible, aunque sin olvidar el lado práctico.