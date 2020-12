Horóscopos 30 de diciembre de 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Cuanto menos confíes tus proyectos a personas que no sean de mucha confianza, mejor. Puede que tu vayas de frente, pero alguien puede aprovecharse de esa información en su beneficio. Mucho cuidado con lo que cuentas, y mejor si no cuentas nada.

Lo que te llegue por las redes sociales hoy no es algo a lo que debas poner demasiada atención y mucho menos creer a pies juntillas. Todo debes pasarlo por el tamiz de la razón y de la información real. Hay mucha mentira interesada.

Te preparas para una celebración que no te apetece demasiado y que quieres que sea lo más discreta posible, y así serás si lo dices en voz alta porque podrás convencer a los más cercanos de tu deseo. No hará falta que insistas demasiado.

Luna llena en este signo hoy que intensifica cualquier tipo de sensación y de creencia. Lo que te impedía sonreír se empieza a alejar y eso hace que renueves tu parte más íntima. Hay sanaciones espirituales y un ánimo positivista a tu alrededor.

No dejes que nadie te presione para firmar documentos de cualquier tipo y más si tienen que ver con bancos o dinero, podrían ser solo en su beneficio y no en el tuyo. Espera un poco, no perderás nada por preguntar a expertos o meditarlo más.

Si crees que no te va a hacer feliz hacer lo que te pide la familia, no lo hagas porque sí. En cualquier caso, si lo haces, lo mejor es que pongas tus condiciones y no estés todo el rato sufriendo. Pon límites a esa petición, ya sea en tiempo o en otra cosa.

Llega algo muy positivo, quizá en lo laboral, a pesar de estar ya en la recta final del año. Puede ser una renovación de un contrato o una entrevista de trabajo con muy buenas perspectivas. Ten confianza en cómo se va a desarrollar todo.

Buscar nuevos objetivos es algo que te propones de cara al año que ya está aquí. Tu balance anual es imperfecto, y hay cosas que te deprime pensar que han sucedido. Pero es esencial mirar hacia delante y no dejarse arrastrar por el pesimismo.

No debes bajar la guardia en temas relacionados con la salud, tanto tuya como de los más cercanos. Cuanto más cuidado pongas en eso, más te vas a alegrar de haber tenido toda la prudencia posible. Negar la evidencia no es nada conveniente.

Estás buscando un futuro mejor porque ves que están a punto de suceder ciertas cosas en lo profesional que no puedes evitar. Es cierto que hay cambios, pero seguirá la incertidumbre por un tiempo. No lo podrás resolver enseguida, paciencia.

Si surge un imprevisto, actúa con calma y con la mejor voluntad. Alguien te ayuda a superar el momento complicado o tenso y podrás sentir que ese apoyo es muy valioso para ti ahora. Da las gracias, no te lo calles, alguien necesita oírlo.

Si pierdes el miedo, tienes fe en ti y arriesgas, hoy vas a ver cómo un tema complicado sale bien y completamente a tu favor. Es algo en lo que has puesto fe y mucho empuje y ahora ves los resultados. Camina con la cabeza bien alta.