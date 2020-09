Horóscopos 28 de septiembre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Te despejará bastante la mente saber que puedes acceder a formar parte de algo que te interesa mucho de cara a tu futuro. Quizá sea alguna clase de control o poder que te va a facilitar mucho las cosas a partir de ahora. No le pierdas la pista, sigue en ello.

Quizá nunca antes habías pensado en las posibilidades que tenías de hacer las cosas de una manera más individual y no tan dependiente de otros y ahora vas a descubrir las oportunidades de esta situación. Examina las ventajas que tienes ahora.

Hay ciertas novedades que te dejarán un sabor de boca raro, pero que te van a venir muy bien en cuanto las asumas. Si muestras un ánimo colaborador, todo va a ser mucho mejor y estarás más en calma. Solo se trata de dejarse fluir, de no oponerse.

No pienses más en lo que podías haber hecho y no ha sucedido porque eso no te llevará a ninguna parte. Debes de buscar oportunidades allá donde las haya, sin dejarte llevar por la melancolía. Mira de frente y busca salidas, las encontrarás.

Hoy vas a brillar mucho en una tarea que a veces te cuesta un poco realizar, quizá porque es de cara al público y te resulta algo pesado enfrentarte con él. Sin embargo hoy, vas a realizar una tarea estupenda y que además puede servir de ayuda a muchas personas.

No debes hoy realizar ninguna gestión complicada, ya que no va a ser demasiado favorable a tus intereses o vas a tener que esperar demasiado tiempo para ello y tus nervios se pueden alterar mucho. Déjalo para otro día, tampoco es urgente.

Ahora verás cómo se puede cumplir un sueño o un reto que te has trazado. Vas a saber aprovechar una oportunidad que la vida te brinda y que ni siquiera te habías atrevido a plantearte tan pronto. Pero no temerás a nada y te encantará el reto.

No quieras que un conflicto de años se solucione en cinco minutos, y más si tiene que ver con herencias o con la familia. Debes calmarte y dejarte aconsejar por alguien experto. Escucha bien sus opiniones antes de decir o hacer nada.

Por mucho que tu quieras decir, hay alguien que no está dispuesto a escuchar porque está guardando sus espaldas y no le interesa lo que tu opines, por mucha razón que lleves. No te desgastes en una batalla que no vas a ganar.

Salvarás tu imagen si hoy procuras mostrar más empatía con algunas personas que están cerca de ti y que te han ayudado mucho en una tarea. Debes mostrar más amabilidad y agradecimiento con ellas. Es importante, además, de cara al futuro.

Los temas económicos no van a ser tan boyantes como te gustaría y quizá tengas que bajar el nivel de tus expectativas ahora y renunciar a ciertos lujos que son innecesarios. Mira todo con objetividad y verás cómo no es tan importante lo que pierdes.

No siempre está todo el mundo dispuesto para ti y eso es porque estás demasiado en tu mundo y no ves las necesidades de los más cercanos o los problemas que están sufriendo. Mira a tu alrededor con más empatía y con más generosidad.