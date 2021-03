Horóscopos 28 de marzo del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Busca formas de relajación nuevas, que te aporten alguna emoción intensa y que aparten tu mente de cualquier tipo de negatividad. Una de ellas puede ser el baile. Cualquier clase de disciplina que vaya en la dirección adecuada y te haga equilibrarte te sentará bien.

Estar a la defensiva no te va a ayudar hoy a establecer ningún puente positivo ni nada parecido. No significa eso pecar de ingenuidad, pero sí no poner todo en el lado más pesimista y negativo de la vida. Todo tiene muchos matices.

Haces balance mental de lo que ha pasado en este último mes y más si has empezado un nuevo trabajo o te han dado esa oportunidad que esperabas. Lo cierto es que aún puedes llevarte sorpresas, pero de momento todo va bien y te sientes en calma.

Intentas comprender ciertos miedos personales y quizá la clave está en tu pasado y en las experiencias negativas o en las pérdidas emocionales que has tenido. Es hora de dar un salto de fe y dejar esos temores atrás. Debes evolucionar.

El tiempo libre te vendrá bien para tener una conversación personal muy importante sin ningún tipo de prisa. Será algo tensa, pero te sentirás muy liberado o liberada después de tenerla y podrás decidir libremente el camino que te conviene seguir.

A veces te aburres un poco con la pareja y eso te lleva a buscar alguna aventura y no ser totalmente fiel. Ten cuidado, porque alguien puede descubrirte el juego por unas palabras o alguna foto que esté en las redes sociales. Ojo.

Por mucho que no quieras asumirlo, alguien comienza a alejarse de ti, a cambiar su relación contigo. Eso es algo que puede ser inevitable ya que hay ciertas cosas de las que nadie tiene la culpa y, sin embargo, pasan. Mira atentamente.

Alguien busca tu compañía porque hoy tu humor estará muy alto y tu conversación será chispeante y divertida. Vas a hacer feliz a la gente que tienes más cerca y eso también te sentará de maravilla y te ayuda a olvidar algunos sinsabores.

Buscarás momentos de evasión y de diversión, pero quizá con intención de ayudar a los demás o de dirigirte a un fin espiritual que de alguna manera te atrae bastante. Todo ello te aportará calma y buenas sensaciones. Hay sonrisas y todo fluye.

Aportarás hoy un plus de equilibrio y tranquilidad a una persona mayor que necesita sentirse segura y serás capaz de darle todo eso y el afecto que sientes por ella, aunque no sea de la familia. Llega un tiempo de calma en esto.

Día muy ocupado en el que tendrás que dividir tu tiempo con diversas actividades si quieres hacerlo todo. Pero no debes exagerar y sí dar importancia a lo que verdaderamente la tiene, al fin y al cabo es fin de semana y debes de descansar.

Debes andar con cautela a la hora de hablar con una persona que quiere sonsacarte alguna información sobre tu economía o tu trabajo. No es de fiar, por mucho que lo parezca. Procura no decir nada que descubra la realidad. Esquiva cualquier pregunta.