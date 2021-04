Horóscopos 27 de abril del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Cada uno toma la parte que le interesa de los temas que hoy se debaten delante de ti y tu sabrás hacerlo perfectamente, así que no tienes por qué preocuparte demasiado. Todo va a salir muy a tu gusto. Todo lo nuevo o la tecnología te va a interesar mucho.

Intenta poner distancia hoy sobre los temas espinosos e incluso dar largas a alguien que no te interesa mucho que se meta en tus asuntos y que sepa demasiado sobre lo que haces o hablas con otras personas. Tu intimidad es tuya y debes defenderla.

Si te has empeñado en descubrir algo que no te corresponde saber, no vas a sacar más que dolores de cabeza y algún disgusto. Déjalo estar y piensa que todo se solucionará en el momento adecuado. No intentes alterar nada importante.

Cada vez que intentas acerarte a esa persona, ella se mueve hacia otro lado, incluso por las redes sociales. Eso te tiene que hacer ver claro que no es alguien que quiere seguirte la corriente ni ser nada tuyo. Cuanto antes pases a otro asunto.

Hay buenas perspectivas en un tema que tiene que ver con la posibilidad de obtener una ganancia cierta y debes estar muy pendiente de cómo gestionarla para que llegue a buen puerto. Piensa en positivo para avanzar hacia ese objetivo tan esperado.

Es muy posible que se empiece a cerrar una vieja herida afectiva que te hace tener ciertos rencores todavía por una relación fallida. Esto no es sano. Debes respirar aires nuevos, vivir el presente y perdonar. Cuanto antes te lo propongas, mejor.

Hoy no te van a atraer los temas que supongan cualquier tipo de esfuerzo de tiempo e incluso intelectual; al contrario, lo que más te interesa es lo frívolo, lo que no tenga que ver con ningún asunto serio. Cuanto más te alejes de lo complejo, mejor.

La luna llena hoy en tu signo va a removerte muchas emociones y estarás con el pensamiento un poco fuera de la realidad que te rodea, lo que por una parte te va a favorecer si te dedicas a asuntos artísticos. Pero no te dejes llevar demasiado por ello.

Te interesas por las minorías o por las personas que necesitan que les eches una mano y eso es algo en lo que hoy vas a invertir mucho tiempo, pero será muy gratificante y te traerá sonrisas y agradecimientos. Debes aplicarte con entusiasmo.

No te vas a bajar de tu idea y nadie te va a convencer de que no llevas razón, pero debes darte cuenta de que todo el mundo se da cuenta de lo que haces y porqué lo haces. Debes tener cuidado y actuar de una manera un poco más cautelosa.

No será hoy el mejor día para presumir de imagen, así que quizá ha llegado la hora de mejorarla, tanto desde el punto de vista físico como el de lo que dices de cara a los demás. Ponte manos a la obra y cambia algunos de tus esquemas y apariencias.

Consigues algo que necesitabas o querías con mucha intensidad y ese algo te va a hacer sentir con mucha más calma y bienestar aún del que esperabas. Hoy será un día en el que todo va a salir perfecto. Podrás hacer lo que más te apetezca y sonreirás.