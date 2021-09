Horóscopos 25 de septiembre del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Intenta cumplir con lo que te has prometido a ti mismo o a ti misma en una cuestión relacionada con el trabajo. Sabes perfectamente que no debes dejarte llevar por el mal humor o por un afán de perfeccionismo. No merece la pena, relájate.

Todo va a ser hoy tal y como te apetece o habías planeado, lo que te llevará a pasar un día muy entretenido y a gusto, con alguien que también estará muy en tu línea y con quien fluirá la comunicación perfectamente en todo momento.

Alguien te recuerda tus obligaciones con ciertos asuntos familiares y aunque sean de la familia política, hoy tendrás que estar ahí, apoyando esos temas por mucho que sea algo que no te apetece o te desagrada hacer. No tienes otra opción.

No dejes para el último momento hacer ese trámite que necesitas para un viaje, porque encontrarás dificultades añadidas y estarás en vilo hasta que no se solucione. Ojo con los despistes que te pueden traer bastantes sobresaltos.

Algo relativo a lo profesional toca a su fin ahora, pero te ha resultado una buena experiencia, aunque desde luego se te ha hecho algo corta. Confía en que en el futuro puedas repetirla. Hay posibilidades si no tiras la toalla y buscas opciones.

Tu lealtad con un amigo o una amiga te llevará hoy a escuchar problemas o conflictos que pueden ser algo pesados o aburridos. Intentarás darle ánimos y consejos prácticos, pero recuerda que el único que puede hacer algo de verdad es él o ella.

Tendrás que negociar cierta situación con compañeros o compañeras de piso o con alguien con quien compartes algunos recursos para que ciertas tensiones desparezcan. El único modo de hacerlo es tomando conciencia de las necesidades y deseos de todos.

Querrás alejarte de ciertas personas que ya no forman parte de tu vida o que ya no te convienen por diversas razones. No atiendes sus llamadas o sus wasap, pero piensa que esto no es la mejor manera de hacerlo. Quizá merezcan una explicación.

Hoy habrá más calma a tu alrededor y eso te hace respirar hondo y pensar en cómo vas a pasar el día de la manera más agradable posible. Si alguien te hace una propuesta para salir, compartir un rato de ocio o ir a algún espectáculo, no lo dudes, hazlo.

Descargar la adrenalina con un buen paseo te hará sentirte con más energía, aunque ten cuidado con los excesos que te pueden producir pequeñas molestias musculares como agujetas, si has estado demasiado tiempo un tanto sedentaria o sedentario.

No puedes mirar hacia otro lado mientras suceden cosas que te están afectando aunque no lo creas. Deberás hablar claro con la pareja, ya que será la única manera de que no te encuentres una situación inesperada dentro de muy poco tiempo.

Visualiza una situación agradable, pero que sea realista. Tu imaginación te ayudará a ello y no te empeñes en lo negativo, porque eso no te va ayudar. Alguien puede ser brusco contigo, pero te espoleará, saldrás de ese bajón que a veces sufres.