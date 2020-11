Horóscopos 22 de noviembre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Precipitarte no es bueno y por mucho que te apetezca decirle a alguien lo que piensas de ella o de él y más si es que sientes algo, no te conviene. Juega un poco mejor tus cartas y déjate querer, no demuestres a las claras tus intenciones por buenas que sean.

Aprovechas un encuentro casual para contarle a alguien cierto tema que te preocupa, quizá relacionado con la vivienda o los vecinos. Si has cambiado hace poco de lugar, te costará un poco adaptarte, pero lo vas a conseguir antes de lo que crees.

Las redes sociales te darán la clave de algo muy interesante y que quizá va a contribuir mucho a forjar tu futuro. Aprenderás algo que es verdaderamente importante y que te puede transformar a muchos niveles. Pero no te quedes solo en ellas, debes esforzarte en serio.

Lo más probable es que, por mucho que no quieras creerlo, te lleves una decepción amorosa con alguien que no es ni mucho menos como creías. No esta, ni de cerca, de lo que esperabas así que busca consuelo en los más allegados. Pero piensa que lo has descubierto pronto.

Estarás mejor si consigues salir de cierro círculo en el que puedes caer en una manipulación ideológica o de otro tipo que no te favorece nada. Aléjate de cualquiera que quiera imponer condiciones para tu vida o controlarte en algún aspecto.

Hoy te vas a sorprender porque hay gente a tu alrededor que te aprecia mucho más de lo que pensabas y eso te va a servir para inspirarte en muchos sentidos en tu vida; en especial si te dedicas a temas creativos vas a notar un resurgimiento de tu inspiración.

Hoy será una jornada de altibajos emocionales y no vas a poder evitarlo de ninguna manera, pero debes de liberarte y dejarte llevar por eso. No tienes por qué estar todo el rato en el equilibrio y la perfección. Hay momentos para todo y eso lo debes aceptar.

Disfrutarás con alguna clase de ejercicio físico o cualquier actividad que te dé compensaciones de algún tipo y diversiones. Probablemente lo harás en buena compañía, de alguien con quien te une mucho cariño, la familia o una buena amistad.

Hay amigos que conociste casi de casualidad y que hoy forman parte de tu vida más cercana, incluso si están lejos, en otra ciudad o en otro país. Hoy te harán llegar mucho afecto y lo compartirás a través de las redes sociales. Déjate querer.

Sufrirás un contratiempo en el trabajo porque vas a cometer un error y a alguien no le va a gustar nada. Intenta resolverlo si es posible cuanto antes y pedir perdón a quien corresponda o se sienta ofendido. No olvides que nadie es perfecto.

Una llamada te va a alegrar el día, porque comprenderás que siempre hay lugar para la esperanza y eso te subirá mucho el ánimo, que no anda en su mejor momento. Pero debes pensar en cómo reinventarte y las ideas empezarán a surgir en tu mente.

Luna creciente en tu signo hoy, lo que va a acentuar un cierto tono sombrío y cierto escepticismo que tendrás que vencer con fuerza de voluntad. No te quedes en lo negativo de las cosas, intenta ver la enseñanza y la experiencia que pueden ofrecerte.