Horóscopos 15 de agosto del 2020

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Será una jornada muy interesante y llena de sensaciones placenteras en muchos aspectos porque te relajarás mucho y te gustará contemplar con calma lo que hay a tu alrededor que te va a dar una perspectiva distinta y muy innovadora en muchos sentidos.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Te volcarás bastante en un tema familiar que te va a llevar a pensar sobre muchas cosas profundas y que te afectan interiormente por hechos del pasado. Lo que debes de tener claro es que el perdón puede ser muy sanador y que hoy lo podrás notar.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

No te sorprenderás al enterarte de algo que ya sospechabas sobre un amigo o una amiga y que ahora ves confirmado. En cualquier caso, harás bien en no meterte en ese terreno, porque se trata de un asunto que puede perjudicarte en la relación con esa persona.

Cáncer (21 de junio – 20 de julio)

Buen tono físico y mejor tono mental que te va a asegurar una jornada sin sobresaltos y con muy buenas perspectivas en todo lo que emprendas hacer, ya sea de ocio o de trabajo. Además, por la noche, encontrarás momentos muy placenteros.

Leo (21 de julio – 21 de agosto)

Te sentirás muy en consonancia con un grupo de personas a las que les gusta lo mismo que a ti en cuestiones de ocio, y más si practicas algún deporte. Si no lo haces, puede ser el momento perfecto para empezar a aprender, tomar lecciones o buscar un experto.

Virgo (22 de agosto – 22 de septiembre)

Te diviertes mucho con el humor de ciertas personas cercanas o de unos amigos que hoy van a transmitirte de manera muy especial ideas o propuestas de juego o de ocio muy divertidas. Te dejarás llevar y lo cierto es que lo pasarás muy bien.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

No descartes un posible conflicto de intereses con algunas personas o con un grupo en el que querrás llevar la voz cantante. Para que todo permanezca en calma y no se altere la relación, debes tener la mayor objetividad posible y no dejarte llevar por el egoísmo.

Escorpión (23 de octubre – 22 de noviembre)

No todo el mundo tiene la misma visión sobre las cosas y hoy te vas a dar mucha cuenta de ello y quizá pienses si te habías equivocado en algo, lo que es muy bueno porque vas a rectificar en un asunto y esa rectificación será muy acertada.

Sagitario (23 de noviembre – 20 de diciembre)

Te favorece mucho estar en contacto con una persona que te hace mucho bien y te aporta serenidad, incluso si piensas que es un poco aburrida en ocasiones. Su punto de vista hoy te ayuda a tomar una decisión que tiene que ver con futuros estudios.

Capricornio (21 de diciembre – 19 de enero)

Afrontarás el día con bastante en calma, aunque es cierto que los asuntos domésticos pueden alterarte un poco y acabar por agotar parte de tu energía. La recuperarás si consigues estar un rato a solas y descansando. Intenta buscar un hueco para relajarte.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es posible que tengas que decir que sí a algo con lo que no estás muy de acuerdo para no provocar un conflicto con la pareja, e incluso puede que finjas un poco que eso te apetece para complacerla. No es que sea lo ideal, pero no vas a hacer daño a nadie.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Procura no entrar en un debate un tanto estéril con alguien de la familia, un hermano o hermana o sus parejas, ya que eso no te va a aportar nada especialmente agradable aunque creas que es un debate de cualquier tipo muy interesante. Ojo con lo que dices.