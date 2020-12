Horóscopos 14 de diciembre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

No es bueno que te obsesiones con que nadie te ayuda a salir de un asunto espinoso en el trabajo y que realmente no es culpa tuya. No es cierto y hoy toca mirar todo con una perspectiva más positiva. Hazlo en profundidad, no te quedes en la superficie.

No repararás en gastos ante unas fechas en las que quieres ver a la gente más cercana sonreír. Eso está bien mientras no te excedas y te supongan problemas posteriores gastar una cantidad excesiva. Debes controlar más todo lo que signifique dinero.

Te encontrarás con más ánimos y energía para empezar la semana de lo que esperabas y eso es porque vas asumiendo poco a poco que has de mirar las cosas desde otro punto de vista. Acertarás si no te empeñas en darle vueltas a lo negativo.

No elabores ideas obsesivas acerca del futuro, porque lo más importante es que vivas el presente sin plantearte demasiadas cosas. Alguien estará muy cerca de ti, más de lo que te parece, aunque sea mentalmente. Eso te puede dar mucha positividad.

No hagas planes hoy para algo que realmente no vas a poder llevar a cabo con seguridad porque eso te supondrá una frustración y por pequeña que sea, te traerá tristeza. Actúa con inteligencia y se lo más realista posible en tus planteamientos.

Acarreas cierta tendencia a imponer una manera de hacer las cosas y un afán de perfeccionismo que está muy bien, pero que en exceso no es nada conveniente. Debes rebajar esas exigencias cuanto antes o alguien te lo va a reprochar.

Tendrás un gran respiro y verás cómo hay algo que mejora sustancialmente en tu vida y es quizá en el lado económico donde más vas a notar esta mejora. Cuéntaselo a tus amigos o a alguien que se va a alegrar mucho al ver que mejoran tus circunstancias.

Estudia bien y tómate el tiempo necesario, sin prisas, para decidir lo que verdaderamente te puede hacer más feliz y te conviene. Esto será la base de una meta que tenga un sentido pleno para ti y te aporte equilibrio. No pierdas de vista esto.

La luna nueva estará hoy en este signo y eso puede traer alguna tensión con asuntos del pasado, porque la renovación que supone también influye en la adaptación a lo nuevo. El cambio es evolución, aunque al principio no te guste.

Estás en busca de la armonía emocional y eso ahora es lo más importante para ti, no importa lo que opinen los demás, tu objetivo tiene que brindarte confianza y paz. Lo tendrás muy claro si no te dejas influir por el ruido exterior.

Puede que aún tarde un poco en llegar eso que buscas en un trabajo y quizá debes de aceptar que tus ambiciones cambian. Eso no quiere decir que se cierren todas las puertas, pero las condiciones serán distintas. Intenta trabajar tu interior con este presente.

Es importante que no saltes de un lado a otro y que quieras abarcar demasiadas cosas, porque eso solo va a contribuir a que cometas algún error, hay riesgo de despistes o de que hagas algo que no saldrá bien. Ojo. Pon mucha atención a todo en esta jornada.