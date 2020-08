Horóscopos 14 de agosto del 2020

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Te apetece un plan diferente hoy y descubrir algo que no habías intentado hacer nunca, quizá un deporte o una afición que de repente puede convertirse en algo muy importante para ti, incluso derivar en un proyecto de negocio. Sigue tus intuiciones.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Darás un paso adelante en un asunto en el que deseas participar y que crees que puede ser muy acorde con tus intereses y de alguna manera, favorecer tu futuro económico. Ve con energía y con confianza, pero intenta buscar a alguien que te apoye.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Estarás hoy en calma, mucho más que en días pasados y sabrás hacer de la necesidad virtud. Además, vas a intentarás disfrutar de todo lo que tienes alrededor, sea lo que sea y estés donde estés y esa actitud positiva te va a venir muy bien emocionalmente.

Cáncer (21 de junio – 20 de julio)

Por fin encuentras algunas respuestas a un tema que no entendías de tu relación con alguien muy especial pero que no es libre o que está lejos. Eso te da bastante paz, incluso si no es lo que esperabas, al menos aclaras todas las cosas.

Leo (21 de julio – 21 de agosto)

Encaras el fin de semana con toda la calma y buscando planes alternativos, ya que algunas fiestas o celebraciones a las que te hubiera gustado asistir no son ahora posibles y aunque so te causa cierto malestar, vas a ponerle a todo un espíritu constructivo.

Virgo (22 de agosto – 22 de septiembre)

No dejes que ciertos acontecimientos te estropeen el comienzo del fin de semana, que puede ser muy prometedor, especialmente para tus intereses en algún asunto sentimental o de relaciones humanas en general. Atento a las señales por las redes sociales.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

No dejes que la impaciencia provoque algún momento tenso con una persona o en una gestión que hoy hagas. Deberás de tener calma y ser lo más amable posible. La empatía y las habilidades sociales deben de primar en ti a la hora de conseguir tus propósitos.

Escorpión (23 de octubre – 22 de noviembre)

Es muy probable que, por fin, aclares un problema que tenías con alguien cercano, quizá un vecino o un pariente al que hace tiempo que no ves, y eso te va a proporcionar una actitud muy positiva y alegre. Te gustará contárselo a alguien de confianza.

Sagitario (23 de noviembre – 20 de diciembre)

Ciertos problemas relacionados con la salud tuya o de alguien cercano vana a empezar a solucionarse poco a poco. Te harás a la idea de que las cosas han cambiado, pero también respirarás con alivio porque son mucho mejores de lo esperado.

Capricornio (21 de diciembre – 19 de enero)

Estarás muy feliz al ver cómo das un paso más en un tema que llevas trabajando desde hace tiempo y ahora ves que lo puedes conseguir, quizá sea abrir tu mente y tu círculo social para expandirte. Dejará atrás cierta sensación de soledad.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La libertad de acción es fundamental para ti y más hoy que te apetecerá hacer lo que deseas sin dar más explicaciones a nadie. Eso no es malo, pero debes pensar que a lo mejor alguien se preocupa por ti. Avisa de tus planes, aunque guardes tu intimidad.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Te enterarás de algo que puede ponerte algo triste, y es lógico que así sea. No te debes avergonzar de ese sentimiento ni luchar contar él de una manera negativa. Deja que fluya, con naturalidad y sin oponerte y verás cómo en muy poco tiempo se va diluyendo.