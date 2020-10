Horóscopos 13 de octubre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Vas a encontrar una nueva manera más fácil y divertida de hacer un trabajo que es algo monótono o que ya te aburre porque hace mucho tiempo que lo repites. Lo cierto es que te va a venir estupendamente esa forma distinta de hacer esa labor obligada.

En ocasiones te llenas de una inspiración especial para tener detalles con los demás que además te hacen muy feliz a ti. Hoy será uno de esos días en los que vas a estar en esa onda y lo cierto es que brillarás. Tus ideas y tu amabilidad sobresalen.

No es hora de estar exigiendo nada a alguien de la familia a quien no has dado nada a cambio. Debes analizar antes tus actitudes y después evaluar lo que debes hacer para mejorarlas. No juzgues a nadie de antemano y repasa todo lo que has dicho y hecho.

No es día de indecisiones en ningún sentido porque no es cuestión de titubear ante un asunto delicado. Actúa rápido, porque puedes perder algo profesional o equivocarte en una cuestión importante que te haga retroceder de alguna manera.

Te vas a interesar por algún tema nuevo, relacionado con tu profesión o con los estudios, que es algo muy avanzado o que te dará claves para entender las cosas de una manera distinta, muy especial. Eso significa trabajo, pero también recompensa.

No creas que por mucho que insistas y te obstines puedes cambiar la manera de ser una persona cercana. Eso es un error que no debes de cometer porque solo te llevaría a la frustración. Corrige tu perspectiva. Y deja que cada sea como desee.

No debes perder el sentido del humor, por mucho que ahora haya algunos temas que te parezcan difíciles o sin sentido y no alcances a comprender todo lo que sucede. Si sonríes y pones buena cara, mejorarás. Negarte a todo solo te frustrará.

Es muy probable que hayas pasado por un mal momento afectivo o familiar que te ha dejado bastante agotado psicológicamente. Pero tus fuerzas comienzan a renovarse, te sientes ya mucho mejor. Las cosas cambian para mejorar.

Si alguien te hace una sugerencia de tipo lúdico y te recomienda un libro o una película deja los prejuicios de lado y acepta esa idea. Te vendrá bien probar algo nuevo sin poner barreras desde el principio. Ya verás cómo te alegras después.

Reconocer los errores con una persona que quizá trabaja contigo y a quien no has tratado demasiado bien es algo que te puede dar una mejor imagen. Intenta arreglar el asunto cuanto antes. Habla bien de ella en público y haz que le llegue el comentario.

No hagas una guerra con alguien de la familia de algo que no lo es y que no tiene la mayor importancia y mucho menos si tiene que ver con lo económico. Ten mucho cuidado para no dañar la relación. El dinero no es lo más importante ahora.

Si por cualquier causa los que están a tu alrededor han pasado cierta crisis, un poco de mano izquierda te vendrá muy bien para solventar algunos asuntos que coleaban. Aporta sonrisas y buen ánimo. Todo el mundo te lo agradecerá mucho.