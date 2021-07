Horóscopos 12 de julio del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

No dejes hoy de ponerte en contacto con una persona que puede aportarte algo, enseñarte una actividad nueva o ayudarte de cualquier manera. Pero debes de ser tu quien ponga en marcha la comunicación. No esperes a que ella o él den el paso.

Hay alguien que no quiere que te enteres de cierto asunto de dinero y probablemente es de la familia o incluso tu pareja, pero es muy probable que casualmente lo hagas. Y no te va a gustar nada lo que vas a descubrir.

Cada vez que te encuentras con cierta persona, te sientes muy en tensión, como si te estuviera juzgando. No debes de consentir que eso te pase. Muestra tranquilamente tus opiniones, sin más y olvídate de lo que digan los demás.

No te conviene dejar algo sin terminar hoy, ya que mañana pueden complicarse las cosas y estar con mucha más carga de trabajo u obligaciones personales. La pereza no es un opción aconsejable si quieres tener todo controlado.

Vas a conseguir hoy estar muy en calma en todo lo que hagas y eso te va a sentar bien, ya que necesitas poner distancia con algunos asuntos que tendrás que resolver después del verano. Ya llegará la hora, así que de momento céntrate en el hoy.

Mantenerte firme en un asunto familiar y pedir que colaboren a los demás miembros de la familia es lo que debes de hacer en este momento. Da el paso y enfréntate al tema cuanto antes. Si lo haces ahora, evitarás problemas después.

Hoy no será un día especialmente animado, pero tampoco sucederá nada que te traiga alguna preocupación, así que puedes aprovechar para descansar un poco, o dedicarte a alguna afición. Ese tiempo será muy valioso para sentirte bien.

Hoy te darás cuenta de que debes valorar mucho a una persona que está muy cerca de ti y a la que a veces no le das la importancia que se merece. No creas que no lo echa en falta, lo hace, aunque prefiere no decirte nada. Pero no es bueno.

Si te lo propones, puedes empezar desde cero en un asunto que tiene que ver con lo emocional. Si crees que te has dejado llevar por un sentimiento negativo, oscuro, ahora puedes cambiar. Debes hacerlo cuanto antes porque motivos no te faltan.

No te obsesiones tanto con lo material, por mucho que encuentres que no sea como antes y te preocupes. Ahora empezará a moverse un tema en el que debes de estar muy centrado o centrada y es en eso a lo que debes dedicar tus esfuerzos.

Encontrarás una salida muy apropiada para cierto asunto que puede que te tuviera bastante en tensión o que no vieras nada claro. Hoy sonreirás, ya que ese momento pasa y te sientes con más fuerza. Verás la botella medio llena.

Si algo termina, no significa necesariamente que sea negativo, incluso si ahora te duele o te entristece. Es una puerta que se abre para dar paso a otra fase de tu evolución. Deja que todo fluya y contempla cómo la vida mueve sus fichas.