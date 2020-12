Horóscopos 09 de diciembre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Ahora que ya tienes claro algo que te rondaba por la cabeza y que has visto cómo era de verdad, darás el siguiente paso y mostrarás tu opinión o simplemente dejarás de hacer eso con lo que no coincidías. La decisión la tendrás muy clara.

Es cierto que no sueles creerlo todo a pies juntillas, pero hoy sonreirás ante una noticia en la que ves que se refuerza tu posición y eso te da un plus de seguridad para seguir con lo que has empezado. Subes peldaños más deprisa de lo que esperabas.

Es probable que estés haciendo un gran sacrificio con el objetivo de mejorar tu posición profesional y a veces te planteas si merece la pena el esfuerzo. Pero debes de seguir sin flaquear ni un momento. Alguien te da aliento en esa carrera de largo recorrido.

Recompones tu mundo hoy después de una pequeña tormenta emocional en la que te has visto metido o metida y de la que quieres escapar cuanto antes. Dale tiempo al tiempo, porque aún tardará algo en tranquilizarse del todo, pero vas bien.

Te rondará por la cabeza darte un capricho y a pesar de todo, vas a poder dártelo, así que hoy te sentirás de alguna manera con más ligereza y con más optimismo que en días anteriores y eso te hace mucho bien. Son pequeñas cosas que te ayudan mucho.

Esperas un golpe de suerte y eso no tiene nada de malo, pero debes tener claro que la suerte también está dentro de ti y de que la debes de trabajar en el sentido de saber que tus virtudes son muchas y que las tienes que poner en valor cuanto antes.

No te dejes atrapar hoy por un punto de melancolía que no te va a hacer demasiado bien ya que la realidad es inevitable y lo sabes. Saca lo mejor de ti para entablar una conversación amable con alguien que te ayude a distraerte un poco.

Puede que hayas renunciado a ciertas cosas por una circunstancia de la que no eres responsable, pero debes admitir que de alguna manera, le has sacado partido. Y hoy todavía le sacarás algo más. Tu mente funcionará con mucha habilidad.

No te importe que los demás piensen que no llevas razón o que te sales de las normas. Tu debes hacer lo que creas que es bueno para ti, y no fijarte tanto ni darle tanta importancia a los cotilleos. Cuanto más claro lo tengas, mejor para ti.

Si das un paso más allá en un tema económico, descubrirás que lo que te parecía una auténtica montaña para seguir en el camino, no es tan duro ni complicado. Aplica el sentido común y busca toda la ayuda legal u oficial posible.

Debes hacer caso omiso de un consejo que no es tal y que te llevará a no sentirte demasiado bien después. Sobre todo si se refiere a un compañero o a una persona de tu entorno más cercano. Cuidado con ciertas advertencias malintencionadas.

Hay ciertas relaciones muy cercanas que has tenido que dejar de momento de lado por obligación y porque las circunstancias así lo han dispuesto. Pero te darás cuenta enseguida que te ha venido muy bien. Tu camino está más despejado ahora.