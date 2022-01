Horóscopos 06 de enero del 2022

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

No te dejes llevar demasiado por las emociones, que últimamente están muy a flor de piel y hoy pueden ponerte un nudo en la garganta, ya que quizá alguien se aleja de ti por un tiempo. Pero debes alegrarte porque significa que sigue su propia vida.

Concentra de nuevo tu energía en el trabajo, ya que hoy será una jornada importante para eso porque tendrás que volver a plantearte nuevos retos y tomar decisiones importantes. Lo harás bien si no te desvías de tu camino y no ambicionas en exceso.

Esa llegada de dinero que esperas puede que se retrase un poco, quizá porque te ronda, a ti o a tu pareja, una cierta ambición, pero sería bueno que pusieras todo en una balanza y meditases sobre ello. El dinero no es siempre lo importante.

Lo que te debe preocupar hoy es el presente y no te conviene nada las especulaciones sobre un futuro lejano que realmente en este momento escapan de tu control. El destino va a decidir por ti ciertas cosas, pero no serán negativas.

No te hagas demasiadas ilusiones sobre una persona a la que has conocido a través de las redes. Puede que se desencante de ti a las primeras de cambio, así que, en cualquier caso, deja que todo fluya y si no, piensa que no era la persona idónea para ti.

Invertir tiempo en descansar más, en dormir y en no estar tantas horas delante del ordenador o de cualquier pantalla es algo que hoy debes hacer por tu salud. No te pongas el listón tan alto, relájate. Estar en contacto con la naturaleza te vendrá muy bien.



No permitas que hoy nadie te meta prisa para hacer algo que tiene relación con lo doméstico, aunque lleve razón y sepas perfectamente que lo debes de hacer tarde o temprano. Pero negocia cómo y cuándo. Es lo que más te va convenir.

Muchas veces piensas que las aventuras son como un combustible que te hace sentir viva o vivo y llevas razón, así que no vas a perder ninguna oportunidad que se presente hoy de mostrar tu lado más pasional. Déjate llevar un poco por él.

Si te invitan a una reunión, debes pensarte mucho si asistir o no, ya que hay ciertos riesgos que corres y quizá no sea el momento más oportuno para ello. Habrá tiempo después para hacerla, no te preocupes. Es un lujo que no debes permitirte.

Regresas hoy a tu lugar habitual y eso te hace sentir cierto alivio ya que has vivido alguna tensión que no esperabas y eso te ha dejado un sabor un poco amargo. Evalúa si has provocado tu el malestar para gestionar todo adecuadamente.

Alguien necesita que le escuches y quizá tengas que invertir hoy tu tiempo libre en ello o dejar de hacer algo que te apetece más que estar con esa persona o que hablar con ella. Pero lo harás. Considera que también lo pueden hacer por ti en otro momento.

Hay sueños que se cumplen y otros no, pero hoy vas a estar mucho más cerca de cumplir uno de ellos y eso te hace sentir bien. Es una recompensa que esperabas hace tiempo y que ahora ves mucho más segura. Cuéntaselo a alguien de confianza.