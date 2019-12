Horóscopo para el 16 de diciembre de 2019

Aries

Los préstamos nunca son una buena idea. Al contrario de lo que mucha gente piensa es una forma de tapar un agujero que puede acabar haciéndose más grande.

Tauro

Los malos resultados de algunas inversiones te pondrán de mal humor. No es fácil ganar, es complicado si empiezas a ver que hay aspectos que no controlas.

Géminis

El dinero no es lo más importante, pero sí es un factor decisivo en nuestra vida. Necesitas tener siempre en el banco una buena cantidad que te permita financiar alguno de tus sueños.

Cáncer

Trabajar muchas horas tiene sus problemas. Cuando de verdad ves que hay algunos seres a tu alrededor que no están aprovechando la oportunidad que les brindas te das cuenta de que es por algo.

Leo

Estos últimos fines de semana son una auténtica locura de actividades. No vas a parar de un lugar a otro. Parecerá que estás haciendo lo imposible para salir de esa rutina o al menos eso será lo que te afecte más.

Virgo

No siempre has podido tener a esa persona a tu lado que te haga recapacitar sobre tu forma de ganar dinero. En tu familia siempre ha habido alguien que era el encargado de ser la voz de la razón, puede que ese alguien acabes siendo tú hoy.

Libra

Tienes claro que hay algunos elementos que estarán haciéndote daño a nivel financiero. Las tarjetas son especialmente negativas cuando se trata de realizar compras sin control.

Escorpión

Has hecho un buen trabajo durante el año y ahora es muy posible que recojas los frutos de todo tu esfuerzo. Cuando veas el saldo de tu cuenta te darás cuenta de que puedes ir obteniendo mejores beneficios si sigues en esta línea.

Sagitario

Tendrás que luchar por establecer algunos procesos más intensos, ahorrar de verdad y dejar de gastar de forma tan desenfadada como hasta ahora.

Capricornio

La incertidumbre de no tener un trabajo tan estable como pensabas puede llevarte a pensar que algo realmente no estás haciendo de la misma forma que antes. Te sentirás agobiado.

Acuario

Te cuesta un poco saber qué es lo que debes hacer, pero con pequeñas señales lo descubres. Compra un número de la lotería, tienes la suerte más de cara de lo que podrías llegar a pensar. Estás en tu mejor momento.

Piscis

Tienes que ser muy consciente de lo que tienes en el banco. No sobrepases la línea roja que hace días marcaste, las fiestas aún no han empezado y ya empiezas a visualizar que las cosas no acabarán de la misma manera que el año pasado.