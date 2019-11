Horóscopo para el 11 de noviembre de 2019

Aries

Antes de cerrarte a las posibilidades que la vida te ofrece para tu desarrollo profesional, piénsalo bien. Porque estás en un momento astral muy propicio para aceptar ofertas que tengan que ver con viajes, ponencias y reuniones, por lo que no seas tan terco, Aries, y abre un poco tu mente, ya que si no lo haces acabarás arrepintiéndote.

Tauro

Tendrás un día bastante sencillo en el trabajo. Tanto que parecerá que no habrá cambios esta semana a nivel laboral, pero en realidad estás muy equivocado, Tauro. Disfruta de la tranquilidad y la paz que tienes hoy, porque pronto llegarán decisiones difíciles que tomar en el ámbito de tu desarrollo profesional.

Géminis

No confíes tanto en lo que los demás te prometen y hazte cargo de resolver tus propios problemas tú mismo. Vales mucho y siempre lo has demostrado como para quedarte ahora parado sin saber qué hacer. Los astros ya empiezan a moverse para que comiences a tener un poco más de suerte.

Cáncer

A veces te gustaría gritar a ciertas personas de tu entorno laboral por su ineptitud. Y hoy será un día de esos, donde alguien meterá la pata como es costumbre, lo que hará que tengas el doble de trabajo. Sin embargo, tienes grandes dotes para ayudar a los demás a aprender, por lo que quizás el camino sea enseñarles a hacer su trabajo.

Leo

Necesitas más, quieres más, pero últimamente nada prospera. Estás en un momento de parón laboral y económico y, por el momento, puede que sigas así unas semanas más. Pero Leo, eso no significa que tires la toalla, puedes ir buscando nuevas oportunidades para el futuro.

Virgo

Nunca estás lo suficientemente orgulloso de ti mismo, lo que hace que no valores todo lo que haces. A su vez, necesitas demasiada confirmación de tu valor por parte de los demás. Estás en un círculo vicioso en el que necesitas salir si no quieres acabar con la autoestima por los suelos. Es el momento de valorarte, Virgo.

Libra

Puede que sientas el impulso irrefrenable de comprarte algo, sobre todo porque tendrás un día bastante centrado en ti mismo. Sin embargo, antes de hacer gastos excesivos recuerda que necesitas sanear tus cuentas. Puedes darte un pequeño capricho que te hará igualmente feliz sin afectar a tu economía.

Escorpión

¡A por tus sueños! No hay nada mejor que un lunes para proponerte metas y empezar a hacer eso que te hace feliz en la vida. Solo el hecho de organizarte para lograr lo que quieres es un gran paso adelante. Hoy puedes enfocarte en determinar qué pasos necesitas dar y mañana, con la Luna llena empezará la acción.

Sagitario

Es posible que te sientas un poco bloqueado en tu trabajo o en tu ámbito profesional. A todo el mundo le puede pasar, pero lo importante es que no te dejes llevar por la negatividad. Tienes las capacidades suficientes para superar cualquier obstáculo, y este no puede ser menos. Simplemente entra en acción con algunas pequeñas incursiones y todo irá rodado después.

Capricornio

Estás tan aferrado a tus propias convicciones que no ves más allá. Posiblemente hoy te ofrecerán una oportunidad laboral que tiene que ver con el cambio que estás esperando, pero si no cambias de actitud no lograrás verla y la dejarás perder. Aunque seas una persona inteligente, no siempre llevas la razón Capricornio.

Acuario

Es posible que sufras alguna retención de tu dinero en tu trabajo o quizás en el banco a causa de una equivocación. Ten paciencia porque se acabará solucionando, eso sí, siempre y cuando estés pendiente de la situación. En tu trabajo, te sentirás algo atascado, ya que necesitas más acción. Tranquilo, pronto llegará.

Piscis

Evita los roces y los malos entendidos en el trabajo, porque sabes que no los llevas bien. Siempre acabas exagerando todo más de lo que es y eso nunca te lleva a ningún lado. Quizás lo que tienes que aprender es a enfrentar los problemas desde otra perspectiva, desde un ámbito más profesional.