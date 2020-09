Filtran la verdadera edad de Ninel Conde

MÉXICO.- Periodistas del mundo del espectáculo filtraron la verdadera edad de Ninel Conde, luego de que ésta se viera envuelta en una polémica.

El pasado martes, El Bombón Asesino fue a celebrar presuntamente su cumpleaños número 44.

Sin embargo, los periodistas del programa ‘Chisme NO Like’, Elisa Beristain y Javier Ceriani dijeron que en realidad Ninel tiene 49 años.

Tiene la Visa SENTRI (Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection), esa visa que puedes llegar a tener para no hacer la fila más larga, y aquí aunque ella puso en sus redes que cumple 44 años ¡lástima Margarita! Pero no es así. Ninel Conde nació el 29 de septiembre de 1971, quiere decir que tiene 49 años, que quede claro”.