Estos son los vestidos con los que Ángela Aguilar celebró las fiestas patrias

Soy solo una niña que porta tus trajes a dónde su garganta la lleva. Me siento una exploradora cada vez que aterrizo en tus tradiciones que son tan ricas igual que tu comida. Tu gente te hace y su amor te llena. México querido, es un honor ser de tu tierra. ♥️🤍💚 🇲🇽🇲🇽🇲🇽