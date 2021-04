Esto es lo más importante de los Premios Oscar 2021

LOS ÁNGELES.- En estos momento se está llevando a cabo la nonagésimo tercera entrega de Premios Oscar en Union Station en Los Ángeles y en el Dolby Theatre de Hollywood.

22:12

Finalmente, el premio a Mejor Actor se lo llevó Anthony Hopkins, por su papel en la película ‘The Father’.

22:10

La protagonista de ‘Nomadland’ ganó el Oscar a Mejor actriz, se trata de Frances McDormand.

22:05

Uno de los premios más esperados de la noche es el de Mejor Película, en esta edición la ganadora es ‘Nomadland’.

Producida por Chloé Zhao, quien se llevó el premio como Mejor Directora.

21:50

Realizan emotivo homenaje a personalidades que perdieron la vida.

Además, recordaron a las personas que fallecieron a causa del Covid-19.

21:36

El Oscar a Mejor Canción Original se lo lleva ‘Fight For You’ de H.E.R, Dernsrt Emile II y Tiara Thomas.

En esta ocasión, Laura Pausini pierde la estatuilla con su canción ‘Io sí’

21:32

El premio a la Mejor Banda Sonora es para la película ‘Soul’; reconocieron a la banda Nine Ich Nails, integrada por Trent Reznor y Atticus Ross.

Congratulations to Trent Reznor, Atticus Ross, and Jon Batiste on winning the Academy Award for Best Score for #PixarSoul! #Oscars pic.twitter.com/LYebIz48eE — Disney (@Disney) April 26, 2021

21:08

En la terna a Mejor Fotografía, el premio lo obtuvo Erik Messerschmidt por la cinta ‘Mank’.

Erik Messerschmidt wins the Oscar for Best Cinematography for @MankFilm! #Oscars pic.twitter.com/eIMEA2GiSE — Netflix Queue (@netflixqueue) April 26, 2021

20:50

La actriz Yuh-Jung Youn se llevó la estatuilla en la categoría Mejor Actriz de Reparto.

20:50

En la categoría Mejores Efectos Especiales, la película ganadora del oscar fue ‘Tenet’, protagonizada por Robert Pattinson.

20:35

El premio a Mejor cortometraje documental es para ‘Colette’ de Anthony Giacchino y Alice Doyard.

20:30

‘Soul’ se lleva el galardón como mejor película animada.

20:10

El cortometraje ‘Two distant stangers’ ganó la estatuilla al mejor cortometraje.

Durante el discurso, los directores se pronunciaron contra el racismo.

20:08

Los mexicanos Jaime Baksht, Carlos Cortés y Michelle Couttolenc se llevaron el premio al Mejor Sonido, por su trabajo en ‘Sound of Metal’.

20:00

El premio para el Mejor Director fue para Chloé Zhao, por ‘Parásitos’.

Se trata de la primera mujer asiática en llevarse una estatuilla en esta categoría.

19:20

Another Round, película danesa, se llevó el Oscar por Mejor Película Internacional.

19:15

The Father se lleva el premio como Mejor Guión Adaptado.

19:00

La entrega de Premios comenzó a las siete de la tarde y la primera en aparecer fue Regina King