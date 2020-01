Estas son las frutas que no debemos combinar

Inicia el año y muchos seguramente se propusieron bajar de peso y si no, por lo menos mantener una alimentación mucho más saludable. Por lo que es más frecuente el consumo de bebidas hechas a base de frutas e ingredientes naturales, pero… ¡Ojo! Hay frutas que no se deben mezclar.

Aunque sabemos, muchas frutas aportan beneficios a nuestro cuerpo, especialmente las de temporada, por ejemplo la naranja en temporada de frío ayuda a nuestro sistema gracias a su Vitamina C.

Y de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las frutas y verduras son la principal fuente de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra dietética. Sin embargo es necesario que identifiquemos cuales son las que no debemos ingerir al mismo tiempo ya que están divididas por categorías.

Por lo tanto podemos dividirlas en varios grupos: Neutras, dulces, semi-ácidas y ácidas.

Las neutras, son las que tienen alto contenido en grasa, potasio, fósforo, ricas en proteínas, minerales y que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico: aguacate, almendra, maní, nuez, avellana, coco, cacahuate.

Las dulces: Son ricas en vitamina A, C, C y E, no contienen ácidos, por ejemplo: higo, plátano, cereza, granada, grosella, melón, pera, sandía, uva y manzana.

Mientras que las semi-ácidas, tienen un sabor suave, rica en proteínas y tienen menos ácidos. Ejemplo: mandarina, granada, durazno, manzana verde, ciruela, guayaba, mango, frambuesa y lima.

Por último las ácidas, las cuales ayudan a purificar la sangre , reducir el nivel de triglicéridos, ácido úrico, colesterol y también ayudan a ´perder peso: kiwi, piña, maracuyá, mora, naranja, uva, limón, pomelo, toronja y arándanos.

Pero… ¿Cuáles no debemos mezclar?

Plátano con leche: Un delicioso licuado de plátano con leche, suena bien , pero no es el mejor amigo de la digestión pues causa pesadez estomacal.

La guayaba con plátano es una combinación que puede aumentar la acidez en tu estómago.

La naranja con zanahoria ocasiona que se eleve la acidez estomacal, lo que te puede ocasionar reflujo. ¡Cuidado con los dichosos jugos!

Pero no solo eso, algunos alimentos tampoco los debemos combinar con fruta, por ejemplo la piña con los lácteos, debido a que la piña contiene bromelina y esta podría causar intoxicación.

La naranja es un caso similar, pues si combinas jugo de naranja con pan, esto causará fermentación en el estómago, afectando la digestión y con ello, el hígado.

Otra pésima combinación es las frutas con vegetales, pues vegetales, combinados con el azúcar de la fruta, provoca que éstas fermenten en el estómago, produciendo toxinas. Esto nos producirá problemas estomacales como diarrea y dolor de estómago.