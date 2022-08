Emotivo mensaje dedica Ilse a su amiga Amparo Serrano: Por ti entré a Flans

CIUDAD DE MÉXICO.- Ilse, actual integrante del grupo Flans, le dedicó un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales, en el que le agradeció por ser ella responsable de que Ilse entrara a la agrupación, que le cambió la vida.

“Preciosa @amparinserrano. Fuiste directamente responsable de que yo entrara al lugar que me cambiaría la vida para siempre.

Tu particular sentido del humor el que me ilusionaba a convivir contigo en ese proyecto de la hermana de Marian al que me estaban invitando a hacer una prueba

¿Flans ? Marian me mostraba los pilotos del programa de Flans en videocasete y si eran puros chistes locales pero con los tuyos me atacaba de la risa”, se lee al inicio de su mensaje.