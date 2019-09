Eliminan a Pastor de MasterChef La Revancha

MÉXICO.- El pasado domingo, fue el último para Pastor Pérez, en el programa MasterChef La Revancha.

El originario de Pinos, Zacatecas, salió del programa después de realizar un clafoutis, que es una típica tarta francesa, con mousse, la cual no convenció a los paladares de los jueces.

En esta etapa de eliminación, participaron Cynthia, Rogelio y Pastor; donde Cynthia fue quien destacó por su elaboración del postre.

Rogelio y Pastor sufrieron durante la realización del plato, y en las redes sociales se creó una controversia, ya que los jueces reclamaron a Pastor la “ayuda” que recibió de Pablo desde el balcón.

Pero los seguidores de pastor, dijeron que el chef José Ramón Castillo, “prácticamente le hizo la masa del clafoutis a Rogelio”.

Lo cierto es que Pastor no recibió buenas críticas y se convirtió en el 11 eliminado de MasterChef La Revancha.

Wey no fue un sueño que Pastor fue eliminado. 😔 pic.twitter.com/dvGRYFUzsm

Rogelio sigue en competencia y Pastor no. #MasterChefMx #MiFavMasterChef pic.twitter.com/3NAOZZqzoN

No te pases @JoseRaCastillo le hiciste la masa a Rogelio, si no fuera por ti no presentaba nada, prácticamente le hiciste el plato, y aún así lo salvas? Que decepción perder a Pastor después de lo que hiciste #MasterChefMx

— IvanHerrera (@IvxnHerrera) September 30, 2019