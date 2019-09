CIUDAD DE MÉXICO.- Diego Boneta combatirá el crimen como ‘El gato negro’. Robert Rodríguez será el encargado de dirigir la serie para Apple TV+.

El actor y cantante mexicano Diego Boneta se incorpora al mundo de los comics. Lo hará de la mano de Robert Rodríguez, combatirá el crimen en la adaptación de la historieta El gato negro.

El comic de Richard Domínguez, que llegará a la plataforma Apple TV+. Cuenta la historia de Francisco “Pancho” Guerrero, quien motivado por el asesinato de su mejor amigo, en manos del narcotráfico, decide combatir el crimen.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Boneta será el protagonista de esta nueva serie. La cual, será dirigida por Robert Rodríguez, quien además fungirá como productor como con el actor mexicano de 28 años.

Eric Carrasco, conocido por ser el escritor de la serie Supergirl y de varios capítulos de la serie animada Justice League Action Shorts. Será el encargado del guión de este nuevo proyecto al que se suma Joel Novoa como productor.

Diego Boneta, quien el año pasado protagonizó Luis Miguel: La serie, estrenará en octubre próximo la película Terminator: Dark Fat. Supone el reencuentro “Sarah Connor” (Linda Hamilton) y “Terminator” (Arnold Schwarzenegger).

En tanto, Robert Rodríguez trabaja actualmente en We can be héroes con la mexicana Adriana Barraza. Este 2019 presentó el largometraje Alita: Battle Angel, que recaudó más de 400 millones de dólares en todo el mundo.