Descubre a quién le dejará toda su herencia Enrique Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque Enrique Guzmán considera que a sus 77 años, aún le falta llevar a cabo algunos proyectos, decidió preparar su testamento.

“Yo no tengo nada guardado, es que lo único que quedan son mis regalías, y mis regalías serán repartidas en mis hijos, y ya, por partes iguales, eso no lo puedo controlar ahora , eso ya una vez muerto yo, es lo que queda, lo demás está en manos de mi esposa y mis hijos”, dijo el cantante en entrevista para el programa Hoy.

Con ello, dio por terminada cualquier controversia con relación a una posible disputa entre sus hijos.

Sin embargo, también preguntó qué pasará con lo cosechado en la carrera de su expareja Silvia Pinal.

“Lo que Silvia tiene ya lo repartió también, entonces no hay necesidad de que a ver qué va a pasar, no sé… meterme en esos chismes de la señora Pinal realmente a ti y a mí, no nos interesa, no me preocupa para nada”.