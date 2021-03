¿Cuándo y dónde ver ‘Black Widow’?

CIUDAD DE MÉXICO.- Marvel Studios reveló la fecha de estreno de su nueva cinta de ‘Black Widow’ protagonizada por Scarlett Johansson.

De acuerdo con el Universo Cinemátografico de Marvel, esta será transmitida de una forma híbrida en dos modalidades.

Esta producción es parte de la Fase 4 de Marvel y se podrá ver por la ascendente plataforma de streaming Disney Plus, pero también en cines.

Cabe recordar que la película atravesó una serie de complicaciones debido a la pandemia del Covid-19, ya que se contemplaba su estreno para noviembre de 2020.

Sin embargo la espera terminó para los seguidores ya que este día se reveló la fecha de estreno.

Marvel publicó este martes a través de sus redes sociales que ‘Black Widow’ será estrenada el próximo 9 de julio de 2021.

El largometraje estará disponible en la plataforma Disney +, aunque el servicio cobrará un Premier Access para poder disfrutarla. Si los usuarios de la plataforma desean tener acceso deberán pagar 30 dólares más.

Black Widow in theaters July 9 and on @DisneyPlus with Premier Access. Additional fees required. pic.twitter.com/MSLHxk6Eez

— Marvel Studios (@MarvelStudios) March 23, 2021