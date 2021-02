Critican a Pepillo Origel; intenta justificar su vacunación en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de las criticas que recibió Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, quiso justificarse por recibir la vacuna contra el Covid-19.

Por ello compartió un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS).

La intención del periodista era mostrar en su cuenta de Instagram que no cometió ningún delito al acudir a Estados Unidos al recibir la vacuna.

Sin embargo, usuarios notaron que en ninguna parte del documento mencionaba que los turistas podían acudir para vacunarse.

En su cuenta de Instagram Pepillo Origel, compartió un informe de DHS en donde se invita a las personas a vacunarse contra el Covid-19.

View this post on Instagram

También se indicó en el comunicado que sin importar el “estatus migratorio”, las personas pueden recibir la vacuna cuando sean elegibles.

Sin embargo usuarios criticaron a Pepillo Origel pues detallaron que en el comunicado de DHS se refieren a las personas que se encuentran viviendo en Estados Unidos y no a los turistas.

En este sentido le pidieron al periodista que lea bien por que la vacuna contra el Covid-19 en Estados Unidos son para sus residentes.

“Lea bien, que ahí no dice para turistas”, “Recuerda que con la visa no se puede usar ningún servicio gratis del gobierno”. “Sí, pero solo para los residentes, no para que lleguen de otros países solo a ponerse la vacuna”. “Claramente dice que es para las personas que son residentes dentro del país y que son ilegales”. “Lo malo Juan José es que lo hayas publicado, no eres santo de devoción para muchas personas, así calladito te ves más bonito”. “Sí, pero para los que viven en Estados Unidos, no para el turismo de vacunas”, fueron algunos de los comentarios que recibió.