Critican a Ester Expósito por ser “grosera” con sus fans en México

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Ester Expósito causó controversia tras visitar México junto a su novio Alejandro Speitzer. Fue captada en Six Flags México con una actitud apática con sus fans.

Aseguraron que la famosa no quiso tomarse fotografías ni atender a sus fans que la reconocieron.

Aunque algunos afirman que es por miedo a contagiarse de Covid-19, no se sabe exactamente el motivo de su actitud. Sin embargo, las críticas en su contra la tacharon de “creída” y “grosera”.

Recientemente se filtraron algunas imágenes en donde Ester Expósito paseaba junto a su novio Alejandro Speitzer en Six Flags México.

Pero la joven actriz se mostró un poco distante con sus fans, quienes señalaron que no quiso tomarse fotos con ellos.

Cabe resaltar que la famosa llevaba cubrebocas debido a la pandemia del Coronavirus, por lo que quienes la defienden consideran que quizá tenía miedo a contagiarse.

Y es que además, se cubría el rostro al notar que estaba siendo captada por cámaras de celular.

“No entiendo a esa gente persiguiendo a los “famosos ” que hueva”; “Mamona”; “Es lo que se ganan por andar engrandecido gente estúpida”. “Si eres famosa no salgas a lugares públicos…pero también si no quieres que te ignoren o que te hagan la grosería no pidas foto así de fácil”. “Yo me tome fotos con ella, y a mí me trató muy bien, así que yo no tengo nada malo con ella, se lee entre las reacciones.