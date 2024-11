¿Cómo fue la estafa de Cynthia Klitbo?

MÉXICO.- La actriz mexicana, Cynthia Klitbo dio a conocer que fue víctima de una estafa terrible, en la que le robaron todos sus ahorros.

Cynthia Klitbo hizo una transmisión en vivo en Instagram en la que se sinceró con sus seguidores y rompió en llanto al hablar sobre la crisis económica que está enfrentando y en el programa “De Primera Mano” dio a conocer más detalles de cómo pasó todo.

Cabe recordar que la actriz estaba muy sensible debido a que estuvo presente en una audición de su hija, de quien se siente sumamente orgullosa por el empeño que le ha puesto a la actuación, además de que se ha esforzado en obtener una beca del 75 por ciento para poder estudiar esa carrera en Estados Unidos.

Fue en septiembre pasado cuando Sofía Niño de Rivera también reveló haber sido víctima de una estafa telefónica que llegó tan lejos que los delincuentes le vaciaron su cuenta de ahorro y aunque parezca que esto es poco común, otros famosos han sido víctimas.

Una de ellas es Cynthia Klitbo, quien fue estafada de una forma muy similar, sólo que ella recibió la llamada desde Estados Unidos y en “De Primera Mano”, explicó cómo ocurrió todo:

“Estaba yo en México, llamaron al celular de mi banco y me dijeron que me habían cometido un fraude en San Francisco, que me habían bajado 3 mil dólares y luego me dijeron que estaban queriendo hacer otro cargo por otros 3 mil dólares (…) aquí en Miami, en Estados Unidos, en la mayoría de los estados en donde hay latinos tienen traductores, yo hablo inglés, pero si me hablan tan rápido, yo te entiendo, entonces el tipo me empezó a hablar particularmente rápido”