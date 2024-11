Daniel Bisogno publica mensaje en redes sociales

MÉXICO.- Daniel Bisogno, actor y conductor, este sábado, se hizo presente en sus redes sociales.

El también actor, este año presentó problemas de salud, después de su trasplante de hígado, va al hospital ante señales de alerta que se presentan.

Debido a su estado de salud, su regreso al programa que conduce junto a Pedro Sola y Pati Chapoy, no se ha logrado. Aunque anuncia que regresará, solo es por unos días y después se ausenta nuevamente.

Luego de que presuntamente Daniel Bisogno había tenido una nueva crisis de salud y en consecuencia, regresó al hospital, su hermano, el también conductor, Alex Bisogno, aclaró que no fue de gravedad y que su regreso al nosocomio fue para darle seguimiento al procedimiento por el que atravesó.

“No, no, no, no es que esté en peligro, lo que pasa es que una operación de ese tamaño amerita que Daniel esté regresando constantemente a chequeos, a revisiones o, en el peor de los casos, por ciertas cosas que se desajustan”