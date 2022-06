Christian Nodal: “¿Qué hora es en Hermosillo?” Fans lo critican por no tener palabra

Christian Nodal, ayer 1 de junio de 2022, estalló en furia luego de que J Balvin le hiciera una broma por el parecido de sus llamativos looks. Ambos cantantes lucen sus característicos cabellos amarillos. Recordemos que desde que Nodal apareció con esta nueva apariencia los medios de comunicación no han dejado de dar de qué hablar.

Fans lo compararon con J Balvin y Maluma

Este look nuevo de Christian Nodal fue comparado con el de colombianos J Balvin y Maluma, y por supuesto, los memes no tardaron en estallar. E incluso, el intérprete de “Colores”, J Balvin, no dudó en reírse de estas comparaciones que hacían los medios, y él no dudó en continuar con esta broma, etiquetando a Nodal.

No obstante, para su sorpresa y la de todos, Christian Nodal se tomó esta broma como de muy mal gusto, y enseguida no dudó en responderle luego del colombiano dijera “Encuentra las diferencias” junto a unos emojis de risa. En la publicación de J Balvin se notaba una fotografía de él, junto a la de Nodal.

Luego de que ambos se burlaron e insultaron mutuamente a causa de estas fotografías publicadas por J Balvin, Christian Nodal subió un video a sus historias de Instagram, donde aseguraba que luego de terminar el video que estaba haciendo, iba a entrar a la cabina para grabar una “tiradera” contra el colombiano.

E incluso, Nodal mencionó a Residente. Recordemos que J Balvin y Residentes también entraron en discusión hace algunas semanas atrás, donde el rapero también le dedicó una “tiradera”, sin embargo, el colombiano no le respondió, en cambio, hasta decidió tararear la letra en su contra.

Memes de los fanáticos de Christian Nodal esperando la canción contra J Balvin

Recordemos que primeramente, en sus historias de Instagram, Nodal había afirmado que la canción saldría a las 3 de la mañana de Hermosillo, México. Sin embargo, al pasar el tiempo la gente no dejaba de preguntarse ¿qué hora es en Hermosillo? Al ver la insistencia de sus fans, Nodal volvió a actualizar sus historias y confirmó que la canción saldría al medio día de este 2 de junio, porque estaba haciendo una “obra de arte”, pero, tampoco se estrenó a la hora que había mencionado.

¿Alguien sabe si ya salió la tiradera de Nodal a JBalvin?….

Supuestamente iba a salir al medio día y ya acá casi es de noche y nada😂. #Nodal pic.twitter.com/96x6AYuo23 — 🎀🐯๓คr💫 (@_soymar_) June 2, 2022

Tan yo en estos momentos …

Nunca llegó la canción de #Nodal #PedroSola 🥴 pic.twitter.com/omqf1eMmsq — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) June 3, 2022

Te estamos esperando anciano #Nodal ya pasa de las 12 😂😂 pic.twitter.com/2rjXRhrbV4 — Esmeralda Marquez (@_Esmeralda08) June 2, 2022

Jajajajaja también le gusta la Chisma a Dannita 😂😂😂 #JBalvin vs #Nodal https://t.co/00JcZo74xz — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) June 3, 2022

Buenos días, buenas tardes y buenas noches… Aquí esperando desde las 3 de la mañana la tiradera de Christian nodal a j Balvin #JBalvin #Nodal pic.twitter.com/O5GjzonO3v — 𝓐𝓵𝓮 (@Alejandrariios_) June 3, 2022

Qué hora es en Hermosillo??? #Nodal — Si soy Yo! (@MarvinHigueros) June 2, 2022

Así quedé esperando la rola de #Nodal para #JBalvin: 🤡🤡🤡 — EricKSON 🔥 (@inge_Romin) June 2, 2022

Camara #nodal ya son las 12 (hora Hermosillo) ¿onta tu rola? — Gab🦂 (@rudiuuxsz) June 2, 2022

¿Ya estará lista la rola de Nodal?#Nodal — Paola (@JacottPaola) June 2, 2022

Tengo botas puntudas. Y va a ser una pinshi obra de arte, a las 3.a.m. hora #Hermosillo.#Nodal pic.twitter.com/xEVVk8u9Wo — Houdini Dieguini (@HoudiniDieguini) June 3, 2022

*Hoy si me iré a dormir temprano* Yo ahorita, esperando que sean las 3am para escuchar la rola que #Nodal le dedica a #JBalvin pic.twitter.com/wU7p8VKiYi — El Tío Mau de Tampico (@eltiomaumx) June 2, 2022

con un ojo en la chamba y el otro en las redes de @elnodal checando si ya sacó la tiradera metele nitro papiii #nodal pic.twitter.com/Zn0isBBngM — Isabel (@maarypc) June 2, 2022

Ya salió la canción de #Nodal?? Ya son las 5:30 y no veo nada claro jajajajajajaa — 길다 마🖤🦢 (@GildaJocobi) June 3, 2022

¿Y ya salió la canción de #Nodal ?

Momento yo debería de estar trabajando y no en siesta… pic.twitter.com/lPTTSqbRcV — 🅖🅔🅞🅡🅖🅔 🇬🇹 (@JMolinaGT) June 2, 2022

“Alexa pon alarma a las 3:00 am”

Que nervios, a ver qué tanto dirá #nodal — EL IMPRUDENCER ‎۞ (@omar_del_angel) June 2, 2022

Te podría interesar: Christian Nodal: El verdadero significado de su nuevo tatuaje en el rostro